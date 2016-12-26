Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зарплата Пепе в Китае в два раза превысит заработок в «Реале»

    Защитник «Реала» Пепе может продолжить карьеру в китайском клубе. 33-летний футболист может стать свободным агентом по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что у него есть предложения из Китая и Англии. Теперь известно, что один из китайских клубов готов платить Пепе вдвое больше, чем он зарабатывает за сезон в Мадриде.

    При этом Пепе ведет переговоры с «Реалом» о продлении контракта, но все переговоры зашли в тупик. Сам футболист не раз заявлял, что хочет завершить карьеру именно в форме мадридского клуба.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 декабря 2016, 09:33

      Ну китайцы мочат))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 26 декабря 2016, 08:55

      Да зачем этот Китай нужен? Для какой цели туда уезжают известные футболисты? Тупо получить много денег? Ну и так ведь получают миллионы, зачем еще больше? Какие бы там деньги китайцы не предлагали, туда просто бессмысленно ехать, чтобы оставаться сильным игроком необходимо играть в Европе. Китайский чемпионат неизвестен, уровень тоже непонятен, к тому же это Азия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 декабря 2016, 08:52

      а сколько он получает в Реале?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 декабря 2016, 08:45

      Сам футболист не раз заявлял, что хочет завершить карьеру Именно в форме Мадридского Клуба. И Рауль, и Икер Касильяс Шлют Огромнейший привет Пепе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 декабря 2016, 08:43

      Ну хоть одна хорошая новость, вперед в Китай Пепедрило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 26 декабря 2016, 08:36

      скоро будем смотреть по телеку китайскую премьер-лигу,самую интересную и богатую в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 26 декабря 2016, 08:36

      Желтые у нас видать научились, берегов по зарплатам футболистам совсем не видят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 декабря 2016, 08:25

      Походу через пару лет Китай соберёт всех грандов у себе в поднебесной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 26 декабря 2016, 07:56

      Осинь каласо. Пайдём к китайсам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 декабря 2016, 07:52

      откуда в Китае бабло на футбол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > BoltCX 26 декабря 2016, 08:30

      Структура экономики такая, чем то напоминает нашу. Масса товаров производится на экспорт, у нас нефть, а внутренне потребление маленькое (народ в своей массе малограмотный и нищий).Деньги которые зарабатываются как правило выводятся за границу, побольше чем у нас. Теперь решили вложить часть в футбол. Денег до хрена, вложить не во что, вот и цены бешеные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > BoltCX 26 декабря 2016, 09:07

      В Китае сейчас есть деньги на все !!! Мир меняеться толтко Россия остаеться бедной страной у которой "денег нет"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 