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    Данильянц: «Уход Григорьева и Эзатолахи? В «Ростове» есть ребята, на которых мы рассчитываем больше»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах ухода из команды полузащитников Максима Григорьева и Саида Эзатолахи. Напомним, ранее сообщалось, что россиянин продолжит карьеру в «Оренбурге», а иранец – в «Анжи».

    – Почему Эзатолахи и Григорьева отдали в аренду?

    – На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.

    В нынешнем сезоне Григорьев провел за «Ростов» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. На счету Эзатолахи – 10 встреч и одна результативная передача.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2017 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 15 февраля 2017, 22:17

      "На счету Эзатолахи – 10 встреч и одна результативная передача."
      На этом сайте наверно никогда не будет толковых новостников.Скопировал,вставил,выложил.Проверить тямы не хватает.

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