Данильянц: «Уход Григорьева и Эзатолахи? В «Ростове» есть ребята, на которых мы рассчитываем больше»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах ухода из команды полузащитников Максима Григорьева и Саида Эзатолахи. Напомним, ранее сообщалось, что россиянин продолжит карьеру в «Оренбурге», а иранец – в «Анжи».

– Почему Эзатолахи и Григорьева отдали в аренду?

– На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.

В нынешнем сезоне Григорьев провел за «Ростов» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. На счету Эзатолахи – 10 встреч и одна результативная передача.