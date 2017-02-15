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    Нигматуллин: «Бавария» победит «Арсенал» со счетом 1:0»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». По мнению Нигматуллина, в следующую стадию турнира пройдет немецкая команда.

    «Очень интересно будет сегодня посмотреть противостояние «Баварии» и «Арсенала». Я симпатизирую «Баварии» и люблю английский чемпионат, поэтому хочу увидеть эту игру. При Карло Анчелотти немцы выглядят не так сильно, что является несомненным плюсом для лондонской команды. Эту «Баварию» можно обыгрывать, несмотря на ее высокий класс.

    Что касается шансов «Арсенала», то вчера мы видели, как «ПСЖ» попал на серьезного соперника и не дал ему ни единого шанса. У команды Арсена Венгера есть определенный потолок, который раньше был и у «ПСЖ». Но сейчас игра «канониров» выглядит не очень однозначно. Мне кажется, что в этом противостоянии дальше пройдет «Бавария». Сегодняшний матч закончится со счетом 1:0 в пользу немцев», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, встреча состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2017 20:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 февраля 2017, 00:13

      чет счет на табло 4-1 и это еще не конец матча

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 февраля 2017, 21:51

      Ну ПСЖ тоже особо в Лиге 1 не блистал, и что в итоге вчера было?

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