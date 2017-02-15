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  • Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера «Барселоны»

Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера «Барселоны»

15 февраля 2017, 15:59
10

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Барселону».

Сообщается, что уровень доверия руководства каталонского клуба к нынешнему главкому команды Луису Энрике упал после поражения от «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

После 22-х туров Примеры «Севилья» занимает третье место, отставая от каталонцев на два очка.

Летом 2015-го года Сампаоли привел сборную Чили к победе на чемпионате Южной Америки.

Летом 2016-го аргентинец был близок к подписанию контракт с «Челси», но слабое владение английским помешало специалисту занять данный пост.

Источник: Telegraph.co.uk
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Севилья Сампаоли Хорхе
Комментарии (10)
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Dgad
1487164136
Отличный тренер, за пол года Севилью привел в божеский вид,)))
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sir_Alex
1487165321
Хуже точно не будет.
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Черемшанец
1487166212
вариант очень интересный, умеет развивать молодых и тактически грамотно строить игру
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Alex3920486
1487168723
Так, так...интересненько...А то как то барса чахнет с Энрике...
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BAIv
1487168849
да уж давно весм видно , что этот физрук нолик, но не меняют????
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prtcs
1487172321
Энрике слабоват для Барселоны. Постоянные конфликты с игроками к хорошему не приводят. Результат на лицо.
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Gullit 76
1487172362
Команда с Энрике ничего не показывает,всё на старом капитале и индивидуальном мастерстве,а когда что - то не получается то он ничего сделать не может.Надо пробовать другого,а Энрике надо с той же Севильи начинать.
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kella
1487175068
Надо подумать!
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Михаил Шевченко
1487175863
Одно дело работать с клубом середняком,при всей симпатии к Севильи,а совсем другое топ клуб где надо найти общий язык с такими персонажами как Месси,Суарес,Ракитич и прочие....
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