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    Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера «Барселоны»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Барселону».

    Сообщается, что уровень доверия руководства каталонского клуба к нынешнему главкому команды Луису Энрике упал после поражения от «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

    После 22-х туров Примеры «Севилья» занимает третье место, отставая от каталонцев на два очка.

    Летом 2015-го года Сампаоли привел сборную Чили к победе на чемпионате Южной Америки.

    Летом 2016-го аргентинец был близок к подписанию контракт с «Челси», но слабое владение английским помешало специалисту занять данный пост.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.02.2017 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 февраля 2017, 19:24

      Одно дело работать с клубом середняком,при всей симпатии к Севильи,а совсем другое топ клуб где надо найти общий язык с такими персонажами как Месси,Суарес,Ракитич и прочие....

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Михаил Шевченко 15 февраля 2017, 20:25

      Этот тренер свое дело знает... энрике без тактики тупой тренер игроки сами на поле все делали и выиграли трофеи... он Барселоне нечего нового не сделал как это делают другие тренера...

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      Рейтинг: +399

      kella 15 февраля 2017, 19:11

      Надо подумать!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 18:26

      Команда с Энрике ничего не показывает,всё на старом капитале и индивидуальном мастерстве,а когда что - то не получается то он ничего сделать не может.Надо пробовать другого,а Энрике надо с той же Севильи начинать.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 февраля 2017, 18:25

      Энрике слабоват для Барселоны. Постоянные конфликты с игроками к хорошему не приводят. Результат на лицо.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 февраля 2017, 17:27

      да уж давно весм видно , что этот физрук нолик, но не меняют????

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 февраля 2017, 17:25

      Так, так...интересненько...А то как то барса чахнет с Энрике...

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 15 февраля 2017, 16:43

      вариант очень интересный, умеет развивать молодых и тактически грамотно строить игру

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 февраля 2017, 16:28

      Хуже точно не будет.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 февраля 2017, 16:08

      Отличный тренер, за пол года Севилью привел в божеский вид,)))

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