Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера «Барселоны»

Одно дело работать с клубом середняком,при всей симпатии к Севильи,а совсем другое топ клуб где надо найти общий язык с такими персонажами как Месси,Суарес,Ракитич и прочие....
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Барселону».
Сообщается, что уровень доверия руководства каталонского клуба к нынешнему главкому команды Луису Энрике упал после поражения от «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).
После 22-х туров Примеры «Севилья» занимает третье место, отставая от каталонцев на два очка.
Летом 2015-го года Сампаоли привел сборную Чили к победе на чемпионате Южной Америки.
Летом 2016-го аргентинец был близок к подписанию контракт с «Челси», но слабое владение английским помешало специалисту занять данный пост.