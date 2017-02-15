Сампаоли — главный кандидат на замену Энрике в должности главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Барселону».

Сообщается, что уровень доверия руководства каталонского клуба к нынешнему главкому команды Луису Энрике упал после поражения от «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

После 22-х туров Примеры «Севилья» занимает третье место, отставая от каталонцев на два очка.

Летом 2015-го года Сампаоли привел сборную Чили к победе на чемпионате Южной Америки.

Летом 2016-го аргентинец был близок к подписанию контракт с «Челси», но слабое владение английским помешало специалисту занять данный пост.