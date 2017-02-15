В Казани потратят 50 миллионов на подготовку аэропорта к ЧМ-2018

На подготовку аэропорта «Казань» к чемпионату мира-2018 будет потрачено около 50 миллионов рублей.

«Опираясь на имеющийся опыт обслуживания большого числа пассажиров в узкий временной интервал, в международном аэропорту «Казань» был специально разработан операционный транспортный план. Мы ожидаем, что порядка 18 тысяч поклонников футбола воспользуются услугами аэропорта в период за 10 часов до начала матча и в течение 10 часов после его завершения. Инфраструктура аэропорта в целом готова к таким объемам и способна выдержать подобные пиковые нагрузки.

Да, от нас потребуется определенное усиление – на период чемпионата нам необходимо будет увеличить пропускную способность на международных линиях. Для этого мы планируем обустроить дополнительные помещения и докупить специальную технику. В целом порядка 50 миллионов рублей будет потрачено на подготовку инфраструктуры аэропорта к чемпионату мира по футболу», – рассказал генеральный директор аэропорта «Казань» Алексей Старостин в интервью «РБК».

Напомним, что столица Татарстана примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встречу 1/8 финала и один четвертьфинальный матч.