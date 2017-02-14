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    МакГиди заявил, что может уйти из «Эвертона» по завершении сезона

    Вингер «Эвертона» Эйден МакГиди подчеркнул, что не против сменить команду грядущим летом. Текущий сезон 30-летний футболист проводит на правах аренды в «Престоне».

    Напомним, ирландец перебрался в ливерпульский клуб из «Спартака» в ноябре 2014 года за 2 миллиона евро.

    «Мой контракт будет действителен еще год, но уже сейчас понятно, что главный тренер Рональд Куман на меня не рассчитывает. Посмотрим, изменится ли что-нибудь по окончании сезона, и как будут развиваться события летом. Возможно, «Престон» предложит мне какой-нибудь вариант. Могу сказать, что мне нравится здесь», – заявил МакГиди.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20-ти встречах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Daily Star

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    14.02.2017 21:11
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