В «Зальцбурге» опровергли интерес «Локомотива» к Оберлену

«Зальцбургу» не поступали предложения из России на предмет перехода нападающего Димитри Оберлена, заявил пресс-атташе австрийского клуба Кристиан Кирхер.

Ранее СМИ сообщили, что в качестве потенциального усиления 19-летнего футболиста рассматривает «Локомотив».

«Мы не получали предложений по Оберлену от российских клубов», – сказал Кирхер.

Первую часть сезона швейцарец провел в «Альтахе» на правах аренды. В 21-м матче австрийской Бундеслиги нынешнего сезона он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.