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    В «Зальцбурге» опровергли интерес «Локомотива» к Оберлену

    «Зальцбургу» не поступали предложения из России на предмет перехода нападающего Димитри Оберлена, заявил пресс-атташе австрийского клуба Кристиан Кирхер.

    Ранее СМИ сообщили, что в качестве потенциального усиления 19-летнего футболиста рассматривает «Локомотив».

    «Мы не получали предложений по Оберлену от российских клубов», – сказал Кирхер.

    Первую часть сезона швейцарец провел в «Альтахе» на правах аренды. В 21-м матче австрийской Бундеслиги нынешнего сезона он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2017 19:48
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