Роббен: «Арсенал» – реальная угроза для любого клуба в Лиге чемпионов»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен оценил силу лондонского «Арсенала». Команды завтра проведут первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, сейчас «Арсенал» сильнее, чем был год назад. Мы уже неоднократно с ними играли на данной стадии, каждый раз дальше шла «Бавария». Однако в этот раз нам будет тяжело как никогда. Лондонцы сумели укрепить свой состав. Сейчас «Арсенал» – реальная угроза для любого клуба в Лиге чемпионов. Оцениваю шансы команд 50 на 50», – заявил Роббен.