Комбаров: «Не читаю всех этих экспертов»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на критику со стороны специалиста Александра Григоряна.

Напомним, что будучи тренером «СКА-Хабаровска» в матче 1/16 финала Кубка России с красно-белыми (1:0) он сказал своим подопечным атаковать через фланг Комбарова, «так как тот систематически теряется в обороне».

«Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?», — сказал Комбаров.

Отметим, что с зимы Григорян возглавляет «Анжи».