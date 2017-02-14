Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комбаров: «Не читаю всех этих экспертов»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на критику со стороны специалиста Александра Григоряна.

    Напомним, что будучи тренером «СКА-Хабаровска» в матче 1/16 финала Кубка России с красно-белыми (1:0) он сказал своим подопечным атаковать через фланг Комбарова, «так как тот систематически теряется в обороне».

    «Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?», — сказал Комбаров.

    Отметим, что с зимы Григорян возглавляет «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 17:20

      Комбаров: "Скоро сам буду экспертом".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 февраля 2017, 16:20

      Читать экспертов не надо , Дима играть надо нормально и на уровне а это не всегда у тебя получается , так что работай и тренируйся а после Чемпионата посмотрим ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 14 февраля 2017, 14:48

      жаль, что Диман так и не прочитает всех этих комментов...хах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 февраля 2017, 13:44

      Правильно не нужно читать этих псевдо-экспертов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2017, 13:18

      Комбаров комфортно чувствует себя в обороне.Интересно было бы узнать ,когда в обороне играет Комбаров,как чувствуют себя страхующий его футболист и вратарь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 февраля 2017, 12:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да потому что ты как был бараном, так им и остался...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Alex3920486 14 февраля 2017, 14:29

      Он наверное забыл, как возил его по полю на Чемпионате Европы, бельгиец Дрис Мертенс. Комфортно он себя в обороне чувствует!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 февраля 2017, 12:10

      Да и не дело такого "футболиста" читать всех этих экспертов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:01

      Это хорошо - не читай
      и РАДИ БОГА, САМ ЗА ЭКСПЕРТА НЕ ВЫСТУПАЙ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 февраля 2017, 11:57

      Надо быть реалистом - в атаке Д.Комбаров намного более состоятелен,чем в оборонительных действиях.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11