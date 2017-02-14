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Комбаров: «Не читаю всех этих экспертов»

14 февраля 2017, 11:48
10

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на критику со стороны специалиста Александра Григоряна.

Напомним, что будучи тренером «СКА-Хабаровска» в матче 1/16 финала Кубка России с красно-белыми (1:0) он сказал своим подопечным атаковать через фланг Комбарова, «так как тот систематически теряется в обороне».

«Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?», — сказал Комбаров.

Отметим, что с зимы Григорян возглавляет «Анжи».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Григорян Александр
Комментарии (10)
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Pro100Kid
1487062667
Надо быть реалистом - в атаке Д.Комбаров намного более состоятелен,чем в оборонительных действиях.
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subbotaspartak
1487062907
Это хорошо - не читай и РАДИ БОГА, САМ ЗА ЭКСПЕРТА НЕ ВЫСТУПАЙ.
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polt
1487063405
Да и не дело такого "футболиста" читать всех этих экспертов...
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Alex3920486
1487064728
Да потому что ты как был бараном, так им и остался...
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нейтральныйкакникто
1487067492
Комбаров комфортно чувствует себя в обороне.Интересно было бы узнать ,когда в обороне играет Комбаров,как чувствуют себя страхующий его футболист и вратарь
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Диктор
1487069052
Правильно не нужно читать этих псевдо-экспертов
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"supermax"
1487072893
жаль, что Диман так и не прочитает всех этих комментов...хах
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ВЛАДИВОСТОК
1487078407
Читать экспертов не надо , Дима играть надо нормально и на уровне а это не всегда у тебя получается , так что работай и тренируйся а после Чемпионата посмотрим ......
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vladimir-7
1487082044
Комбаров: "Скоро сам буду экспертом".
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