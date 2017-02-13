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Бубнов: «Слава богу, что Миранчук остался в «Локомотиве»

13 февраля 2017, 20:12
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о трансферной политике «Локомотива», а также порадовался, что в клубе остался полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Рубин».

«Сейчас в первую очередь «Локомотиву» нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то железнодорожникам пришлось бы искать игрока еще и на его позицию», – сказал Бубнов.

«Локомотив» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Бубнов Александр
Комментарии (12)
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spaike
1487006045
Главное чтобы он хорошо играл.
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sir_Alex
1487006100
И то верно.
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АЛЕКС 58
1487006246
Беречь нужно такого забивного напа!
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maksspartak
1487006345
Локомотиву наоборот усилятся надо , а не продавать игроков
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Fanfurik
1487007005
Не ну нападающий нужен чего то вообще молчок
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Kulimen
1487007112
Локомотиву игрок нормальный нужен и это точно не наш результативный Миранчук.
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Joko21
1487009125
веры в Ал. Миранчука уже нет
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Dimuldos
1487011821
Они Миранчуку цену набивают, отдадим не отдадим. Он даром ни кому не нужен.
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bumer_moscow
1487049585
Слава Геркусу.
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CSKA471
1487065773
Миранучку пора завязывать с футболом и устраиваться на рынок торгашем!!!!
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