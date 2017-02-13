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    Бубнов: «Слава богу, что Миранчук остался в «Локомотиве»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о трансферной политике «Локомотива», а также порадовался, что в клубе остался полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Рубин».

    «Сейчас в первую очередь «Локомотиву» нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то железнодорожникам пришлось бы искать игрока еще и на его позицию», – сказал Бубнов.

    «Локомотив» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    13.02.2017 20:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 февраля 2017, 12:49

      Миранучку пора завязывать с футболом и устраиваться на рынок торгашем!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > CSKA471 14 февраля 2017, 18:19

      Себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 февраля 2017, 08:19

      Слава Геркусу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Dimuldos 13 февраля 2017, 21:50

      Они Миранчуку цену набивают, отдадим не отдадим. Он даром ни кому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 февраля 2017, 21:05

      веры в Ал. Миранчука уже нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 февраля 2017, 20:31

      Локомотиву игрок нормальный нужен и это точно не наш результативный Миранчук.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 13 февраля 2017, 20:30

      Не ну нападающий нужен чего то вообще молчок

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 13 февраля 2017, 20:19

      Локомотиву наоборот усилятся надо , а не продавать игроков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 13 февраля 2017, 20:17

      Беречь нужно такого забивного напа!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 февраля 2017, 20:15

      И то верно.

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 13 февраля 2017, 20:14

      Главное чтобы он хорошо играл.

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