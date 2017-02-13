Бубнов: «Слава богу, что Миранчук остался в «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о трансферной политике «Локомотива», а также порадовался, что в клубе остался полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Рубин».

«Сейчас в первую очередь «Локомотиву» нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то железнодорожникам пришлось бы искать игрока еще и на его позицию», – сказал Бубнов.

«Локомотив» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.