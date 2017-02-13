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    «Вольфсбург» расстанется с высокооплачиваемыми игроками из-за сокращения бюджета

    Руководство «Вольфсбурга» приняло решение примерно на четверть сократить бюджет клуба из-за финансовых проблем, возникших у основного спонсора – Vоlkswagen Group. Если в настоящее время он составляет 100 миллиона евро, то следующего сезона эта сумма будет сокращена на 20-25 миллионов.

    При этом отмечается, что максимальная трата на приобретение одного какого-либо игрока отныне не будет превышать 15 миллионов.

    С большой долей вероятности, летом новый спортивный директор «волков» Олаф Ребе будет вынужден заняться трудоустройством самых высокооплачиваемыми футболистов – хавбека Луиса Густаво, связанного контрактом с клубом до июня 2018 года, и защитника Рикардо Родригеса, чье соглашение рассчитано до лета 2019 года.

    После 20-ти туров «Вольфсбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 22 очка.

    Беззубые волки. Что происходит с «Вольфсбургом»?

    Источник: Bild

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    13.02.2017 16:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 09:57

      Жаль.. Хорошие результаты были совсем недавно..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 13 февраля 2017, 18:50

      Печалька!

      0
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