«Вольфсбург» расстанется с высокооплачиваемыми игроками из-за сокращения бюджета

Руководство «Вольфсбурга» приняло решение примерно на четверть сократить бюджет клуба из-за финансовых проблем, возникших у основного спонсора – Vоlkswagen Group. Если в настоящее время он составляет 100 миллиона евро, то следующего сезона эта сумма будет сокращена на 20-25 миллионов.

При этом отмечается, что максимальная трата на приобретение одного какого-либо игрока отныне не будет превышать 15 миллионов.

С большой долей вероятности, летом новый спортивный директор «волков» Олаф Ребе будет вынужден заняться трудоустройством самых высокооплачиваемыми футболистов – хавбека Луиса Густаво, связанного контрактом с клубом до июня 2018 года, и защитника Рикардо Родригеса, чье соглашение рассчитано до лета 2019 года.

После 20-ти туров «Вольфсбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 22 очка.

Беззубые волки. Что происходит с «Вольфсбургом»?