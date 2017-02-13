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    Кураньи близок к завершению карьеры игрока

    Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи признался, что близок к завершению карьеры игрока. Он рассматривает возможность получить тренерскую лицензию в будущем. Последним клубом 34-летнего немца был «Хоффенхайм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

    – Почему в четверг играли за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба?

    – Вышел на поле всего на пять минут. У брестской команды в Турции сбор. Я там тренировался неделю.

    – Почему именно с брестским «Динамо»?

    – Потому что мой хороший друг – президент клуба Вячеслав Сашко. Мы спросили, есть ли возможность сейчас с ними потренироваться. И клуб дал согласие.

    – Не собираетесь перейти в брестское «Динамо»?

    – Нет. Просто тренируюсь.

    – До сих пор получаете удовольствие от футбола?

    – Поверьте, все еще... Сейчас как раз размышляю: играть дальше или заканчивать карьеру. Окончательное решение приму после разговора с семьей.

    – Правда, что вы начали учиться, чтобы получить тренерскую лицензию?

    – Еще нет. Но, наверное, в будущем этим займусь. В Германии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 февраля 2017, 10:58

      Он еще не выдохся,Клозе тоже хоронили рано,он еще в Лацио отжигал)

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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 13 февраля 2017, 09:08

      Пора бы уже заканчивать .

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