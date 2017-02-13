Кураньи близок к завершению карьеры игрока

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи признался, что близок к завершению карьеры игрока. Он рассматривает возможность получить тренерскую лицензию в будущем. Последним клубом 34-летнего немца был «Хоффенхайм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

– Почему в четверг играли за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба?

– Вышел на поле всего на пять минут. У брестской команды в Турции сбор. Я там тренировался неделю.

– Почему именно с брестским «Динамо»?

– Потому что мой хороший друг – президент клуба Вячеслав Сашко. Мы спросили, есть ли возможность сейчас с ними потренироваться. И клуб дал согласие.

– Не собираетесь перейти в брестское «Динамо»?

– Нет. Просто тренируюсь.

– До сих пор получаете удовольствие от футбола?

– Поверьте, все еще... Сейчас как раз размышляю: играть дальше или заканчивать карьеру. Окончательное решение приму после разговора с семьей.

– Правда, что вы начали учиться, чтобы получить тренерскую лицензию?

– Еще нет. Но, наверное, в будущем этим займусь. В Германии.