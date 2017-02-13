Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Столкновение фанатов «Ботафого» и «Фламенго» привели к гибели человека

    Матч «Ботафого»«Фламенго» (1:2) в Рио-де-Жанейро в рамках Лиги Кариоки, ознаменовался массовыми столкновениями фанатов двух клубов. Они начались еще до старта игры, сообщает UOL. Полиция вмешалась в драку, применив слезоточивый газ, а также оружие с резиновыми пулями.

    В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Погиб 28-летний Диего Силва дос Сантос. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но скончался от полученных травм. Один из восьми пострадавших остается в критическом состоянии.

    Сообщается, что в столкновениях приняли участие около 500 человек в общей сложности.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 февраля 2017, 11:38

      беготня одна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 февраля 2017, 10:54

      Там это частое явление(мачете все дела)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 февраля 2017, 09:42

      Долбодятлы конченные.......таких мудаков пожизненно нужно футбола лишать......глаза им выкалывать и пусть слушают и болеют таким образом....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 13 февраля 2017, 08:55

      Опасные парни из фавэл

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11