Столкновение фанатов «Ботафого» и «Фламенго» привели к гибели человека

Матч «Ботафого» – «Фламенго» (1:2) в Рио-де-Жанейро в рамках Лиги Кариоки, ознаменовался массовыми столкновениями фанатов двух клубов. Они начались еще до старта игры, сообщает UOL. Полиция вмешалась в драку, применив слезоточивый газ, а также оружие с резиновыми пулями.

В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Погиб 28-летний Диего Силва дос Сантос. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но скончался от полученных травм. Один из восьми пострадавших остается в критическом состоянии.

Сообщается, что в столкновениях приняли участие около 500 человек в общей сложности.