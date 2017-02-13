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  • Столкновение фанатов «Ботафого» и «Фламенго» привели к гибели человека

Столкновение фанатов «Ботафого» и «Фламенго» привели к гибели человека

13 февраля 2017, 07:55
4

Матч «Ботафого»«Фламенго» (1:2) в Рио-де-Жанейро в рамках Лиги Кариоки, ознаменовался массовыми столкновениями фанатов двух клубов. Они начались еще до старта игры, сообщает UOL. Полиция вмешалась в драку, применив слезоточивый газ, а также оружие с резиновыми пулями.

В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Погиб 28-летний Диего Силва дос Сантос. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но скончался от полученных травм. Один из восьми пострадавших остается в критическом состоянии.

Сообщается, что в столкновениях приняли участие около 500 человек в общей сложности.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Ботафого Фламенго
Комментарии (4)
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Aidosinho
1486965337
Опасные парни из фавэл
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Lev Aleks
1486968175
Долбодятлы конченные.......таких мудаков пожизненно нужно футбола лишать......глаза им выкалывать и пусть слушают и болеют таким образом....
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Pourport
1486972480
Там это частое явление(мачете все дела)
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Kikujiro
1486975106
беготня одна
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