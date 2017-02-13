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    Игуаин: «Я, как и вся команда, нахожусь в хорошей форме»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о ходе встречи с «Кальяри», а также оценил свою форму накануне возобновления Лиги чемпионов.

    «Для нас самым главным было взять три очка в этой встрече. Мы начали матч совсем не так, как планировали. Старт получился очень тяжелым, но нам удалось исправить положение. В любой ситуации следует сохранять спокойствие. Здесь мы просто сделали то, что были должны. И нам стоит продолжать в том же духе.

    Моя форма? Я, как и вся команда, нахожусь в хорошей форме. Мы знали, что для победы над «Кальяри» в гостях нам придется серьезно постараться. Впереди нас ждет короткий отдыха, а затем – подготовка к игре с «Палермо».

    Лига чемпионов? О матче с «Порту» не будем думать до следующей субботы», – сказал Игуаин.

    Матч 24-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Оба гола на свой счет записал Игуаин

    Источник: Football Italia

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    13.02.2017 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 февраля 2017, 11:48

      А если бы еще сбросил 5-10 кг , вообще летал бы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 февраля 2017, 08:39

      Молодцы , давай так и дальше

      0
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