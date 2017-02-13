Игуаин: «Я, как и вся команда, нахожусь в хорошей форме»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о ходе встречи с «Кальяри», а также оценил свою форму накануне возобновления Лиги чемпионов.

«Для нас самым главным было взять три очка в этой встрече. Мы начали матч совсем не так, как планировали. Старт получился очень тяжелым, но нам удалось исправить положение. В любой ситуации следует сохранять спокойствие. Здесь мы просто сделали то, что были должны. И нам стоит продолжать в том же духе.

Моя форма? Я, как и вся команда, нахожусь в хорошей форме. Мы знали, что для победы над «Кальяри» в гостях нам придется серьезно постараться. Впереди нас ждет короткий отдыха, а затем – подготовка к игре с «Палермо».

Лига чемпионов? О матче с «Порту» не будем думать до следующей субботы», – сказал Игуаин.

Матч 24-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Оба гола на свой счет записал Игуаин