Серия А. «Интер» обыграл «Эмполи», «Торино» и «Пескара» забили восемь мячей и другие результаты

В рамках 24-го тура Серии А «Интер» на своем поле уверенно переиграл «Эмполи», «Торино» забил пять мячей в ворота «Пескары», дублем у хозяев отметился Андреа Белотти, в составе гостей два гола забил Ахмад Бенали. «Кьево» победил «Сассуоло» благодаря хет-трику Роберто Инглесе. «Палермо» в своих стенах уступил «Аталанте».
Италия. Серия А. 24-й тур
Голы: 1:0 – Эдер, 14; 2:0 – Кандрева, 54.
Голы: 1:0 – Фальке, 2; 2:0 – Айети, 9; 3:0 – Белотти, 15; 4:0 – Льяич, 53; 5:0 – Белотти, 61; 2:1 – Айети, 73 (в свои ворота); 5:2 – Бенали, 75; 5:3 – Бенали, 83.
Голы: 1:0 – Матри, 24; 1:1 – Инглесе, 39; 1:2 – Инглесе, 56; 1:3 – Инглесе, 67.
Удаления: Летшерт, 4 – нет.
Палермо – Аталанта – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Конти, 19; 0:2 – Гомес, 26; 1:2 – Чочев, 41; 1:3 – Кристанте, 79.