Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Интер» обыграл «Эмполи», «Торино» и «Пескара» забили восемь мячей и другие результаты

    В рамках 24-го тура Серии А «Интер» на своем поле уверенно переиграл «Эмполи», «Торино» забил пять мячей в ворота «Пескары», дублем у хозяев отметился Андреа Белотти, в составе гостей два гола забил Ахмад Бенали. «Кьево» победил «Сассуоло» благодаря хет-трику Роберто Инглесе. «Палермо» в своих стенах уступил «Аталанте».

    Италия. Серия А. 24-й тур

    Интер – Эмполи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 14; 2:0 – Кандрева, 54.

    Торино – Пескара – 5:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Фальке, 2; 2:0 – Айети, 9; 3:0 – Белотти, 15; 4:0 – Льяич, 53; 5:0 – Белотти, 61; 2:1 – Айети, 73 (в свои ворота); 5:2 – Бенали, 75; 5:3 – Бенали, 83.

    Сассуоло – Кьево – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Матри, 24; 1:1 – Инглесе, 39; 1:2 – Инглесе, 56; 1:3 – Инглесе, 67.

    Удаления: Летшерт, 4 – нет.

    Палермо – Аталанта – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Конти, 19; 0:2 – Гомес, 26; 1:2 – Чочев, 41; 1:3 – Кристанте, 79.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 19:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11