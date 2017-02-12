Радимов: «Зенит-2» на Кубке ФНЛ должен наиграть связи и стараться побеждать»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал оценку игре команды в матче против «Урала» (1:3) в рамках первого тура группового этапа Кубка ФНЛ. По словам специалиста, проигрыш связан из-за некоторых недочетов в обороне.

«Были хорошие моменты, были и плохие, которые, естественно, мы разберем. Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Команда еще не провела в полном составе ни одной тренировки, объединилась в первый раз. Всем этим ребятам предстоит играть в ФНЛ. Мы сегодня играли против очень сильного соперника, в составе которого исполнители уровня Премьер-лиги.

Какие задачи мы ставим на Кубок ФНЛ? Здесь задач сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому.

Что касается причины поражения от «Урала», то это детали. Они в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень Премьер-лиги, то они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки. Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе», – заявил Радимов.

На данный момент «Зенит-2» занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место. В активе клуба из Санкт-Петербурга – 32 очка.