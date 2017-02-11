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    Адама Траоре — третий игрок Европы, набравший более 100 обводок в сезоне

    Нападающий «Мидлсбро» Адама Траоре записал на свой счет восемь успешных обводок в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:0). Таким образом, в текущем сезоне на счету испанца малийского происхождения более ста удачных обманных движений.

    Траоре стал третьим игроком топ-5 чемпионатов Европы, которому покорилась данная отметка.

    В текущем сезоне 21-летний Траоре принял участие в 18-ти матчах команды Айтора Каранки, не отметившись забитыми мячами.

    После нулевой ничьи в матче чемпионата «Мидлсбро» набрал 22 очка. Команда занимает 15-е место, находясь в двух баллах от зоны вылета.

    Источник: Opta

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    11.02.2017 20:33
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