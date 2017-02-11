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    Григорьев дал согласие на переход в «Оренбург»

    Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев в ближайшее время присоединится к «Оренбургу». 26-летний футболист согласился уйти в аренду до лета, так как ранее тренерский штаб желто-синих сообщил ему, что не может гарантировать достаточно игрового времени в весенней части РФПЛ.

    В стан «Оренбурга» Григорьев прибудет в ближайшее время.

    Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро. В текущем розыгрыше РФПЛ Григорьев принял участие в шести встречах, не записав на свой счет ни одного результативного действия.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 20:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:18

      Удачи парню , пусть играет посмотрим что у него получится .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 февраля 2017, 03:27

      Ну и правильно.У него давно толком не было игровой практики.Точнее с тех пор,как из Ростова в Локомотив перешел.В Оренбурге хоть поиграет.Ну а в Ростове еще успеет поиграть,еще 3,5г контракта.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 февраля 2017, 00:02

      Не зря ли.. Думаю, мог бы пригодиться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:40

      главное, что чел бомжом не был и не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 11 февраля 2017, 22:36

      Кто такой...

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