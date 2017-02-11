Григорьев дал согласие на переход в «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев в ближайшее время присоединится к «Оренбургу». 26-летний футболист согласился уйти в аренду до лета, так как ранее тренерский штаб желто-синих сообщил ему, что не может гарантировать достаточно игрового времени в весенней части РФПЛ.

В стан «Оренбурга» Григорьев прибудет в ближайшее время.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро. В текущем розыгрыше РФПЛ Григорьев принял участие в шести встречах, не записав на свой счет ни одного результативного действия.