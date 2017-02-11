Деулофеу: «Не хочу быть заложником «Барселоны»

Новобранец «Милана» Жерар Деулофеу, арендованный у «Эвертона», рассказал о старте карьеры в Италии и теперешнем отношении к родной «Барселоне».

«Я приехал в Милан в качестве арендованного игрока, но уже чувствую себя полноправной частью клуба. Я здесь, чтобы играть как можно больше. Мое будущее остается под вопросом, однако совершенно точно не хочу быть заложником «Барселоны». Выступать за эту команду было гордостью, но сейчас я сосредоточен на сегодняшнем дне. Нельзя всю жизнь думать о «Барсе».

Выбор пал на «Милан» из-за их интереса ко мне, а также из-за факта, что это один из самых больших клубов мира. Помню, как смотрел их матчи в Лиге чемпионов. Хотелось бы сыграть за команду в этом турнире, но наше время еще не пришло», — сказал Делофеу в интервью изданию Premium Sport.

Испанец присоединился к команде Винченцо Монтеллы 23-го января.