ЦСКА предложил 3 миллиона за защитника «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в России. Как утверждает источник, в услугах бразильца заинтересован ЦСКА.
В январе армейский клуб предлагал за 21-летнего футболиста 2,5 миллиона евро, но получил отказ. На этот раз руководство красно-синих увеличило предложение до 3 миллионов.
Напомним, ранее Мойзес заявил, что имеет предложение от ЦСКА. Также сообщалось об интересу к игроку со стороны «Спартака».
Источник: Goal.com
Но цена явно завышенная, да и контракт у него летом заканчивается...