ЦСКА предложил 3 миллиона за защитника «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в России. Как утверждает источник, в услугах бразильца заинтересован ЦСКА.

В январе армейский клуб предлагал за 21-летнего футболиста 2,5 миллиона евро, но получил отказ. На этот раз руководство красно-синих увеличило предложение до 3 миллионов.

Напомним, ранее Мойзес заявил, что имеет предложение от ЦСКА. Также сообщалось об интересу к игроку со стороны «Спартака».