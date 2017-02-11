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    «Бавария» поздравила Тимощука с завершением карьеры

    «Бавария» поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры футболиста.

    Напомним, что экс-игрок мюнхенского клуба получил тренерский диплом и сделал объявление о том, что сконцентрируется на работе тренера.

    «Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо», – гласит сообщение, посвященное Тимощуку.

    В составе мюнхенцев Тимощук сыграл 132 матча, в которых забил шесть голов. При нем команда завоевала два чемпионства, два Кубка Германии, два Суперкубка Германии и кубок Лиги чемпионов.

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    Источник: Instagram

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    11.02.2017 06:11
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 11 февраля 2017, 08:27

      Самый адекватный игрок из Украины

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 февраля 2017, 07:53

      В добрый путь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 февраля 2017, 07:37

      И как это Бавария умудряются за всеми следить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 11 февраля 2017, 07:04

      Молодца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 11 февраля 2017, 06:39

      Крассава

      0
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