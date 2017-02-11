«Бавария» поздравила Тимощука с завершением карьеры

«Бавария» поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры футболиста.

Напомним, что экс-игрок мюнхенского клуба получил тренерский диплом и сделал объявление о том, что сконцентрируется на работе тренера.

«Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо», – гласит сообщение, посвященное Тимощуку.

В составе мюнхенцев Тимощук сыграл 132 матча, в которых забил шесть голов. При нем команда завоевала два чемпионства, два Кубка Германии, два Суперкубка Германии и кубок Лиги чемпионов.