«Бавария» поздравила Тимощука с завершением карьеры

Самый адекватный игрок из Украины
«Бавария» поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры футболиста.
Напомним, что экс-игрок мюнхенского клуба получил тренерский диплом и сделал объявление о том, что сконцентрируется на работе тренера.
«Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо», – гласит сообщение, посвященное Тимощуку.
В составе мюнхенцев Тимощук сыграл 132 матча, в которых забил шесть голов. При нем команда завоевала два чемпионства, два Кубка Германии, два Суперкубка Германии и кубок Лиги чемпионов.
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