Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» дома разгромил «Бирмингем»

В матче 31-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» на своем поле одержал разгромную победу над «Бирмингемом» со счетом 3:0. Автором гола и результативной передачи в составе хозяев стал Сэм Уиннелл.

После этой встречи клуб из Шеффилда заработал 52 очка и остался на шестом месте, дающем право сыграть в плей-офф. В активе «Бирмингема» – 45 баллов и 12 позиция.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роудс, 9; 2:0 – Уиннелл, 80; 3:0 – Рич, 86.

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