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    Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» дома разгромил «Бирмингем»

    В матче 31-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» на своем поле одержал разгромную победу над «Бирмингемом» со счетом 3:0. Автором гола и результативной передачи в составе хозяев стал Сэм Уиннелл.

    После этой встречи клуб из Шеффилда заработал 52 очка и остался на шестом месте, дающем право сыграть в плей-офф. В активе «Бирмингема» – 45 баллов и 12 позиция.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

    Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роудс, 9; 2:0 – Уиннелл, 80; 3:0 – Рич, 86.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 00:46
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    Комментарии1
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      ДАША Д 11 февраля 2017, 08:00

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