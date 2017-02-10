Де Росси готов пойти на двойное понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси не планирует покидать римский клуб. По информации источника, 33-летний итальянец готов отклонить предложение от «Нью-Йорк Сити», чтобы продлить контракт с «волками». Также сообщается, что хавбек намерен поиграть в составе римлян еще минимум сезон и готов пойти на понижение зарплаты с 6,5 миллионов евро до 3.

Ранее сообщалось, что клуб не торопится продлевать контракт с Де Росси, который истекает грядущим летом. Напомним, полузащитник выступает за «Рому» с 2002 года. В нынешнем сезоне итальянец провел за «волков» в Серии А 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.