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    Де Росси готов пойти на двойное понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Ромой»

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси не планирует покидать римский клуб. По информации источника, 33-летний итальянец готов отклонить предложение от «Нью-Йорк Сити», чтобы продлить контракт с «волками». Также сообщается, что хавбек намерен поиграть в составе римлян еще минимум сезон и готов пойти на понижение зарплаты с 6,5 миллионов евро до 3.

    Ранее сообщалось, что клуб не торопится продлевать контракт с Де Росси, который истекает грядущим летом. Напомним, полузащитник выступает за «Рому» с 2002 года. В нынешнем сезоне итальянец провел за «волков» в Серии А 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    10.02.2017 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 февраля 2017, 23:20

      Рома пора бы уже чемпионство взять епта, 15 лет прошло....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 22:40

      Молодец !В Италии это скорее норма.И отношение клубов к стареющим игрокам совсем особое и достойное.Есть чему поучится!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 февраля 2017, 21:57

      Старый конь борозды не испортит

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 10 февраля 2017, 21:42

      Вот такие они римляне, что Тотти, что Де Росси.

      3
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 21:33

      Молодец!

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