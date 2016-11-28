«Рома» не торопится продлевать контракт с Де Росси

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси не очень обеспокоен те фактом, что клуб не торопится продлевать с ним контракт, который рассчитан до лета 2017 года.

«На данный момент мы не обсуждали новый контракт с клубом. Меня больше волнует то, какое место занимает «Рома» в турнирной таблице Серии А. На данный момент остальное не так важно», – приводит слова Де Росси 4-4-2.

Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист отказался от перехода в «Ювентус».