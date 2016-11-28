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    «Рома» не торопится продлевать контракт с Де Росси

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси не очень обеспокоен те фактом, что клуб не торопится продлевать с ним контракт, который рассчитан до лета 2017 года.

    «На данный момент мы не обсуждали новый контракт с клубом. Меня больше волнует то, какое место занимает «Рома» в турнирной таблице Серии А. На данный момент остальное не так важно», – приводит слова Де Росси 4-4-2.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист отказался от перехода в «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 ноября 2016, 11:34

      Да найдется много клубов, готовых его приобрести.

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