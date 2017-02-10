Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня красно-белые провели товарищеский матч против хорватского «Осиека», не сумев одержать победу. Автором единственного гола в составе москвичей стал Квинси Промес.

Напомним, на данный момент подопечные Массимо Карреры проводят сбор в Испании. После первой половины сезона «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Осиек (Хорватия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Промес, 49; 1:1 – Лопа, 88.