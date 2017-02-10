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    Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»

    Московский «Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня красно-белые провели товарищеский матч против хорватского «Осиека», не сумев одержать победу. Автором единственного гола в составе москвичей стал Квинси Промес.

    Напомним, на данный момент подопечные Массимо Карреры проводят сбор в Испании. После первой половины сезона «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Осиек (Хорватия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 49; 1:1 – Лопа, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 20:49
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 11 февраля 2017, 12:03

      Нормальный товарняк. Просмотрел резерв

      0
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 11 февраля 2017, 08:48

      Как то скучно вчера было. Моментов очень мало создали 100% и скомкано доиграли матч, видно что матч не турнирный.

      1
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      Рейтинг: +252

      Рыпя > baltika415 11 февраля 2017, 08:54

      расслабились они, как с крыльями(

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 февраля 2017, 08:38

      А по моему, посмотреть надо всех игроков.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 08:27

      А Примус в перекладину попал хорошо,
      Но надо ишшо.

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 февраля 2017, 07:45

      Парни, до меня дошло что это было!! Всё. Дышим ровно, смотрим невозмутимо и уверенно. Спартак СПЕЦИАЛЬНО так сыграл, чтобы запудрить мозги соперникам. Дескать, мы слабые, неготовые к Чемпионству, не стоит на нас серьезно настраиваться. Обычная тактическая уловка. А потом то как жахнет! ))

      2
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 11 февраля 2017, 05:46

      Они так "дотренируются", что опять всем слабакам в чемпионате просрут. Надо тренироваться и выигрывать, а не "абы как сыграли и по-пивку"... Скоро игры начнутся, а Спартак, такими темпами, так и останется на "тренировке"...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 февраля 2017, 05:12

      Тренировочный матч, на фоне нагрузок! Ничего страшного не произошло!

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 февраля 2017, 02:11

      это ж тренировка

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      Рейтинг: +11234

      alp 11 февраля 2017, 00:04

      ну все (( опять 5-е место ((

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 февраля 2017, 00:03

      Слабоватенько!!!

      1
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