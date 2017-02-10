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  • Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»

Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»

10 февраля 2017, 20:49
54

Московский «Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня красно-белые провели товарищеский матч против хорватского «Осиека», не сумев одержать победу. Автором единственного гола в составе москвичей стал Квинси Промес.

Напомним, на данный момент подопечные Массимо Карреры проводят сбор в Испании. После первой половины сезона «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Осиек (Хорватия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Промес, 49; 1:1 – Лопа, 88.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Осиек Промес Квинси
Комментарии (54)
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turist82
1486749086
Селихов то - дырка...какую банку пропустил. Ребров бы так не накосячил. В дубль Селихова. пусть там доказывает на что способен. Ребров - номер один!
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veltrener
1486749627
Селихов на контору winline сыграл. Без вариантов.
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slavа0508
1486750302
Судя по всему Ребров начнет год основным,ну это будет и справедливо
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ilichkadr
1486750639
Пока спартачи не более чем колхоз.....гол в уснувшие ворота тому подтверждение
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Parham
1486751150
ВОТ ЭТО БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН!!!!
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vog
1486752695
Заголовок конечно отстой.А сама игра видно,что не официальная,и голы забиты после ошибок и с той,и с другой стороны.Одно слово-предсезонка.Селихову не отчаиваться,лучше сейчас такой пустить,чем в ЧР.А парнокопытным надо вспомнить гол Глушакова вашему акинфееву-точь в точь.Такие мячи очень тяжело отбить.
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Par Mezan
1486752976
Глядючи игрище обуяла тоска...Такое не надо никому показывать, это просто неприлично, а если да, - то в записи, в 4 утра, для гурманов, на канале "Матч! Спартак". С ув.
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"supermax"
1486753426
почему всех так волнует как играет Спартак? ну я имею тех кто за него не болеет...я вот ни одного матча конкурентов не смотрел потому что тупо насрать...хоть дерьмом своим захлебнитесь там
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GoLenaStop
1486753546
Летом тоже будет межсезонка? Лентяи жирные! На колбасу!
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alp
1486760689
ну все (( опять 5-е место ((
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