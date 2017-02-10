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    «Балтика» будет комплектоваться свободными агентами и арендованными футболистами

    Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая заявил, что в планы руководства входит серьезное обновление состава. Напомним, команду недавно возглавил Игорь Черевченко.

    «Мы планируем достаточно серьезно обновить состав, укрепить его. И Игорь Геннадьевич, и тренерский штаб, который будет, провели не одну бессонную ночь, изучая футболистов, которые есть. Сколько нужно будет поменять, чтобы была работоспособная команда, стольких и пригласим. Конкретную цифру сегодня называть не имеет смысла. Мы будем комплектоваться только свободными агентами и арендными футболистами – не тратить деньги на трансферы», – цитирует функционера Kgd.ru.

    Ранее сообщалось, что в «Балтику» может перейти экс-полузащитник «Кубани» Роман Концедалов. Калининградский клуб на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 февраля 2017, 12:24

      Ну что, как говорится хочешь жить умей вертеться.

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