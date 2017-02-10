Главный тренер «Луча-Энергии»: «В субботу закончится сбор, а ясности с вылетом пока нет»

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов прокомментировал ситуацию, произошедшую с командой в Турции. Напомним, клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и пока даже не может решить вопрос с обратными билетами из Турции. Также ранее появилась информация, что команду выселили из гостиницы.

– У нас все в том же режиме. В пятницу проводим контрольный матч с «Окжетпесом». В субботу сбор должен был закончиться, но ясности с вылетом пока нет. Ждем как ситуация будет развиваться дальше. Что еще нам остается?

– Деньги не поступили?

– Пока нет.

– С руководством клуба на связи?

– С руководством общается начальник команды. Понятно, что надо заниматься организационными вопросами.

Напомним, команда из Владивостока на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.