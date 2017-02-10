Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Луча-Энергии»: «В субботу закончится сбор, а ясности с вылетом пока нет»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов прокомментировал ситуацию, произошедшую с командой в Турции. Напомним, клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и пока даже не может решить вопрос с обратными билетами из Турции. Также ранее появилась информация, что команду выселили из гостиницы.

    – У нас все в том же режиме. В пятницу проводим контрольный матч с «Окжетпесом». В субботу сбор должен был закончиться, но ясности с вылетом пока нет. Ждем как ситуация будет развиваться дальше. Что еще нам остается?

    – Деньги не поступили?

    – Пока нет.

    – С руководством клуба на связи?

    – С руководством общается начальник команды. Понятно, что надо заниматься организационными вопросами.

    Напомним, команда из Владивостока на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 10 февраля 2017, 13:32

      Пойдут по пляжу.. "Люди добрые. сами мы не местные, подайте на нужды Российского футбола..." ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11