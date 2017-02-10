Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболистов «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы в Турции

    Игроков «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы, в которой они проживают во время первого сбора в Турции, по причине невыполнение финансовых обязательств.

    «У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении», – приводит слова одного из футболистов ИА PrimaMedia.

    Сообщается, что у футболистов не оплачены авиабилеты в Россию, клуб предлагает им покупать их за свой счет. Ранее стало известно, что «ДЭК» отключила базу клуба от обеспечения электроэнергией за долг в 108 тысяч рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 февраля 2017, 14:33

      Полный бардак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 10 февраля 2017, 12:30

      да ..жалко Луч..команда с историей..надо как-то спасать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 февраля 2017, 12:03

      Главное, что за зти безобразия, ответственных не найдут. Как так можно издеваться над людьми и сколько будут терпеть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 10 февраля 2017, 11:57

      Ужесть конечно! Как можно ехать на сборы, зная что руководство клуба не может обеспечить ровным счетом ничего...очень обидно за футболистов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 11:42

      Кинули турок на бабосы))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sir_Alex 10 февраля 2017, 12:04

      Да нет, это футболистов кидают, причем не первый месяц. Чего они теперь, бомжевать в аэропорту будут или пешком домой пойдут? Счета у клуба арестованы, зп не платят, поле замерзло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kykyi 10 февраля 2017, 19:54

      И нах нужен такой клуб??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sir_Alex 10 февраля 2017, 19:59

      Показуха. Вот нах нужен мост на остров Русский, где стоит воинская часть и всего 500 чел.
      Держат, как раньше барин держал театр из крепостных артистов. Для понта, что бы соседи видели, что у него они есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 февраля 2017, 11:26

      Мучают только людей зазря, нет денег на сборы и продолжение чемпионата - снимайтесь. В плане результатов все равно получится ровно то же. (что при снятии 0 очков во всех оставшихся матчах, что без снятия молодежка очков не возьмет у мотивированных команд)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11