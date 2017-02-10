Футболистов «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы в Турции

Игроков «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы, в которой они проживают во время первого сбора в Турции, по причине невыполнение финансовых обязательств.

«У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении», – приводит слова одного из футболистов ИА PrimaMedia.

Сообщается, что у футболистов не оплачены авиабилеты в Россию, клуб предлагает им покупать их за свой счет. Ранее стало известно, что «ДЭК» отключила базу клуба от обеспечения электроэнергией за долг в 108 тысяч рублей.