Хуммельс выступил за использование видеоповторов

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поддержал идею внедрения в игру технологий, в том числе использование видеоповторов по ходу матча. Он отметил, что в этом есть свои плюсы.

«Многие полагают, что ошибки арбитров также являются частью футбола. Но ведь это может решить судьбу финального матча на 90-й минуте после ошибочного решения судьи. Для меня это не является честным подходом. Получается, что одна ошибка сыграла определяющую роль.

Я бы хотел увидеть на экране то, что же произошло на самом деле. На мой взгляд, все это очень просто и обоснованно», – сказал Хуммельс.

В текущем сезоне защитник провел в составе «Баварии» 17 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и однажды отдал результативную передачу.