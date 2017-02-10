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    Хуммельс выступил за использование видеоповторов

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поддержал идею внедрения в игру технологий, в том числе использование видеоповторов по ходу матча. Он отметил, что в этом есть свои плюсы.

    «Многие полагают, что ошибки арбитров также являются частью футбола. Но ведь это может решить судьбу финального матча на 90-й минуте после ошибочного решения судьи. Для меня это не является честным подходом. Получается, что одна ошибка сыграла определяющую роль.

    Я бы хотел увидеть на экране то, что же произошло на самом деле. На мой взгляд, все это очень просто и обоснованно», – сказал Хуммельс.

    В текущем сезоне защитник провел в составе «Баварии» 17 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и однажды отдал результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    10.02.2017 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 10 февраля 2017, 10:40

      Разумно.

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