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    Хенрихс не перейдет в «Баварию»

    Футбольный агент Али Булут, представляющий интересы 19-летнего полузащитника «Байера» Бенджамина Хенрикса, опроверг переход своего клиента в «Баварию», где он мог заменить капитана команды Филиппа Лама.

    «Да, я читал об этом в СМИ. Могу заявить, что журналисты очень сильно преувеличили. На переход Хенрихса в «Баварию» даже намека нет на данный момент. Это полная чепуха. Под такой информацией нет никакой основы», – приводит слова Булута Fussball Transfers.

    Напомним, что Лам принял решение закончить профессиональную карьеру футболиста по окончании текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 10:08
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