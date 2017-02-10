Хенрихс не перейдет в «Баварию»

Футбольный агент Али Булут, представляющий интересы 19-летнего полузащитника «Байера» Бенджамина Хенрикса, опроверг переход своего клиента в «Баварию», где он мог заменить капитана команды Филиппа Лама.

«Да, я читал об этом в СМИ. Могу заявить, что журналисты очень сильно преувеличили. На переход Хенрихса в «Баварию» даже намека нет на данный момент. Это полная чепуха. Под такой информацией нет никакой основы», – приводит слова Булута Fussball Transfers.

Напомним, что Лам принял решение закончить профессиональную карьеру футболиста по окончании текущего сезона.