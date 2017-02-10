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    Йованович вошел в символическую сборную 24-го тура Лиги 1

    Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, права на которого принадлежат «Зениту», а во Франции он выступает на правах аренды, вошел в символическую сборную 24-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe. За свой дебют в новом клубе с «Каном» (4:0) 20-летний серб получил оценку 7.

    Полностью символическая сборная 24-го тура чемпионата Франции выглядит следующим образом: Даниэль Субашич («Монако»), Иван Бальиу («Метц»), Вукашин Йованович («Бордо»), Данте («Ницца»), Далберт («Ницца»), Морган Сансон («Марсель»), Юнусс Санкаре («Бордо»), Франсуа Камано («Бордо»), Тома Лемар («Монако»), Диего Ролан («Бордо»), Шейк Диабате («Метц»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 08:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:11

      Упустили талант
      Хотят на пенсионерах вытянуть

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 февраля 2017, 11:58

      Можно только порадоваться за парня.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 февраля 2017, 10:28

      По окончанию аренды приедет сразу в основу,)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 10:07

      ну как же великому Луческу и Зениту он не подошел им больше Нету или Юсуповы подходят

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2017, 09:35

      Молодец, с первого тура!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 февраля 2017, 09:35

      Давай давай!

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 10 февраля 2017, 08:38

      Так держать

      1
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