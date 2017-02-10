Йованович вошел в символическую сборную 24-го тура Лиги 1

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, права на которого принадлежат «Зениту», а во Франции он выступает на правах аренды, вошел в символическую сборную 24-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe. За свой дебют в новом клубе с «Каном» (4:0) 20-летний серб получил оценку 7.
Полностью символическая сборная 24-го тура чемпионата Франции выглядит следующим образом: Даниэль Субашич («Монако»), Иван Бальиу («Метц»), Вукашин Йованович («Бордо»), Данте («Ницца»), Далберт («Ницца»), Морган Сансон («Марсель»), Юнусс Санкаре («Бордо»), Франсуа Камано («Бордо»), Тома Лемар («Монако»), Диего Ролан («Бордо»), Шейк Диабате («Метц»).
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Источник: Бомбардир.ру