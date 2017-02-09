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    Семак: «Лимит убивает здоровую конкуренцию и завышает зарплаты»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что критически смотрит на лимит легионеров в российском футболе. По мнению специалиста, данное ограничение лишь снижает уровень конкуренции в клубах и ведет к росту зарплат игроков.

    «За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее.

    Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты», – заявил Семак.

    Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    Источник: Известия

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    09.02.2017 14:10
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 10 февраля 2017, 06:12

      интересно, а Мудко это кто-нибудь говорил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 9 февраля 2017, 21:04

      Приятно что Семак правильно оценивает сложившуюся с лимитом ситуацию , согласен на 100%, да и в сборной проблемы исключительно из за лимита, только дурной этого не понимает

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > BuenosArgentina 10 февраля 2017, 03:13

      Просто Семак на себе почувствовал что такое здоровая конкуренция, когда в ПСЖ играл. Вполне возможно что та командировка в ПСЖ помогла в свое время Семаку вырасти как футболисту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 февраля 2017, 19:52

      какая отмена надо платить сдельно а не за паспорт клубы сами виноваты в раздутых зарплатах а во времена СССР тоже были обязаловки дома должны были выходить на поле игроки не старше 20 лет сейчас бы тоже это не помешало ввести

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 9 февраля 2017, 18:23

      футболом уже давно рулит мафия,так что будет все хуже и хуже.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sidul1 9 февраля 2017, 18:33

      И не только футболом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 18:56

      И животноводством.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2017, 18:13

      я смотрю тут все спецы распистелись! лимит тут не причем просто все у нас в стране все людишки которые занимаются тем или иным делом просто не должны им заниматься как в спорте так и в жизни и политике все по блату или те у кого много бабла купили себе места и портфели вот и бардак в стране и уже давно особенно это заметно когда Союз пропили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 9 февраля 2017, 18:58

      Объяснил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 9 февраля 2017, 16:18

      А шо же ты раньше безмолвствовал???ОчкО поигрывало???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > mutabor0992 9 февраля 2017, 21:41

      П....ть мы все горазды,только кто нас слушать будет!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 > АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 16:50

      Не п...ть,а высказывать свое мнение.И очень жаль,что к мнению обычного болельщика никто не прислушивается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 февраля 2017, 15:10

      А если лимит на дворников ввести,
      Кто будет улицы мести?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Marqello 9 февраля 2017, 15:26

      Тебя наймем, у тебя язык как помело , ха-ха-ха !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > subbotaspartak 9 февраля 2017, 15:34

      61 место, почему бы уже и не начинать мести? В жизни всё пригодится...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Marqello 9 февраля 2017, 15:57

      Прилетай, сожжем тебя на костре вместе с метлой, как уличенного в связях с темными силами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Marqello 9 февраля 2017, 16:34

      Не с пылу, не с жару,
      А по твоему базару
      Ты не на метле,
      Ты на игле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Marqello 9 февраля 2017, 16:45

      В обнажённом виде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > Zeff 9 февраля 2017, 20:31

      Да это мужик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 9 февраля 2017, 15:00

      чо им все лимит бл..скоро команд в России не останется ...игроков нет..заграничную дрянь берут..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > Виталич 9 февраля 2017, 15:33

      Какую-то безысходность обрисовали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 14:49

      Лимит был принят РФС для наигрывания молодых игроков для сборной.Специально под Чемпионат мира и только ради него.Вывод тут вообще можно сделать только в 2018.Но пока этих молодых что -то не очень видно.Миранчук звездит,Мамаев с Кокой дурит.Защита -Кутепов,Джикия,Тигиев,Морозов - может им это поможет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 9 февраля 2017, 14:54

      В КНДР только своих и наигрывают и что? Бразильцы и французы специально этого не делают. Сравни результаты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 9 февраля 2017, 15:15

      Немцы же делали в 2004 у них получилось,они реорганизовали всю систему - с детских школ до сборных.Нельзя просто написать закон и думать что он сам будет за всех работать.А наши так и поступают.Слушай,а кто из наших игроков по уровню игры должен выходить в составе команд на игру если рядом будет играть Агуеро,Гризманн - три человека будет?В кндр лемит пару лет и рядом с ними звёзды играют -через 20 лет посмотрим.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 9 февраля 2017, 15:20

      Если не тянут, значит пусть едут играть в Голландию, там молодежь хорошо готовят, если у нас не могут сделать из них "звезд". При этом для сборной они не потеряны, останутся гр.России. Агуеро, Роналдо, Бейла, где сделали звездами, на Родине или в зарубежных клубах? Ты же о сборной печешься. Да и нашим клубам будет не плохо, если в их составе будет играть Гризман вместо Кокорина.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 9 февраля 2017, 15:27

      , Роналдо, - как раз дома. Бейл- тоже у себя.Агуеро -не знаю,в аргентине же наверное.Кто наших будет брать мы не в евросоюзе.Отменят лимит в 2018 - ничего в лучшую сторону не изменится.Надо систему менять,школы строить,агентов своих в академии иметь,а не терять игроков ничего не получая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > kykyi 9 февраля 2017, 15:30

      Сравнил... Путь Чучхэ гораздо предпочтительнее, потому что он труднее...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 9 февраля 2017, 15:35

      Роналдо приехал в МЮ амбициозным пареньком, САФ из него человека сделал. Бейл, валлиец, тоже не в Кардифе звездой стал. Молодые 17.18 лет бразильцы и аргентинцы, тоже не из ЕС, едут в европейские академии, выступают в дублях. Нужно желание играть в футбол и заработать денег. А нашим и так деньги платят, за паспорт.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ribavadim 9 февраля 2017, 15:37

      Да, "Трудный поход" или по русски голод, там объявляют часто и с поразительной периодичностью.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 9 февраля 2017, 16:28

      Так ты букву не ту пишешь.Он Роналду(не зубастик)Я с тобой согласен про амбиции и халявные деньги.Но у нас из России только Черышев прошёл этот путь и то за счёт связей отца и звездой из-за травм не стал,Смолов свинтил с Голландии - примера для подражания даже нет!Посмотрим через полтора года после отмены лимита что будет.(что это за ЦСКА 11 негров!Так будут кричать,ведь всё это уже было)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 9 февраля 2017, 16:41

      Поэтому и свинчивают, что здесь на халяву платят деньги, зачем напрягаться. После отмены лимита и денег "за паспорт" желающих играть в футбол не убавится, а если захотят играть, вытеснят негров. В Голландии играют же голландцы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 16:56

      Там команды бедные. Видел как АЗ радовался победе над Зенитом. Для них 360 тыс. евро вопрос выживания.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:02

      А у нас богатые, Арсенал, Томь, Луч-Энергия, Мордовия....
      Там они заработали, вот и радуются, а у нас только и делают, что у губеров клянчат.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Gullit 76 9 февраля 2017, 17:16

      КНДР--это северная Корея. Им не до футбола.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 17:22

      Они в ЕК не играют, и вообще клуб держат, чтобы
      дотацию получать (кроме Тулы).

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:24

      А я и не знал, спасибо. Тем не менее им до футбола, диктаторы не могут без "хлеба и зрелищ". Недавно, Ким поручил правительству вырастить собственного Месси.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 17:26

      От нас Гарай сбежал на з/п в три раза меньшую.
      и Гризман не поедет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:27

      Зато АЗ никаких дотаций не получает и это правильно.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 17:29

      Смешно! Я не знал.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:29

      От нас весь варшавский договор сбежал и не кто в друзья не лезет. Вопрос, в чем причина?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:31

      Здесь, на сайте новость была.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 17:51

      А если не захотят?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 17:53

      Чего не захотят.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 17:53

      Климат!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 18:03

      При чем здесь климат. Инвестиции(деньги) тоже из за климата к нам не идут из за рубежа. В Кореях климат одинаковый, только в Южную идут а в КНДР нет. Здесь важен "климат" в стране, когда тебя не обзывают обезьяной, когда закон защищает тебя, а не "мажоров", когда не лупят в метро за разрез глаз или сережку в ухе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 18:23

      Играть и вытеснять негров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 18:36

      Де Зеув рассказывал, что когда играл за Аякс, их сопровождали крики "евреи--геи", и что это обычное дело. Конфликты везде есть. А самые отмороженные это твои любимые англосаксы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 9 февраля 2017, 18:51

      В Голландии не англо-саксы. Кстати мировой лидер по торговле алмазами (а ей занимаются преимущественно евреи) именно Голландия. Прекрасно они там живут.
      По позже, слушаю Шендера, еврея.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 9 февраля 2017, 19:10

      Давай. Пропитывайся и наслаждайся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2017, 14:45

      Лимит не отменят, потому что это неплохой зароботок для определенного круга людей, включая высшие футбольные чины. И кто же добровольно закроет кормушку? У нас не появились топовые молодые игроки; в ЛЧ мы уже считаем за счастье третье место в группе, так что скоро весенняя часть еврокубков станет для нас подвигом; на ЧМ и ЧЕ наш уровень вообще зашкаливает и не загорами тот день, когда мы вообще перестанем туда попадать! Но до этого нет никому дела!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > Сильвербой 10 февраля 2017, 03:25

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      0
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