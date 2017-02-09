Семак: «Лимит убивает здоровую конкуренцию и завышает зарплаты»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что критически смотрит на лимит легионеров в российском футболе. По мнению специалиста, данное ограничение лишь снижает уровень конкуренции в клубах и ведет к росту зарплат игроков.

«За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее.

Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты», – заявил Семак.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».