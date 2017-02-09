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  • Семак: «Лимит убивает здоровую конкуренцию и завышает зарплаты»

Семак: «Лимит убивает здоровую конкуренцию и завышает зарплаты»

9 февраля 2017, 14:10
75

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что критически смотрит на лимит легионеров в российском футболе. По мнению специалиста, данное ограничение лишь снижает уровень конкуренции в клубах и ведет к росту зарплат игроков.

«За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее.

Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты», – заявил Семак.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (75)
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Joko21
1486638902
вот-вот. И ни кто бы уже не предложил многомиллионного контракта с различными бонусами "супер звезде" Ал.Миранчуку из-за одного только российского паспорта
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and4ever86
1486639958
Да хер там, а не лимит. В СССРе не было легионеров, а ибошили как надо. Футбол убивает коррупция, причем сильнее всего взяточничество детских тренеров. У нас пробиться в клуб может только тот, у кого родители с деньгами.
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Сильвербой
1486640743
Лимит не отменят, потому что это неплохой зароботок для определенного круга людей, включая высшие футбольные чины. И кто же добровольно закроет кормушку? У нас не появились топовые молодые игроки; в ЛЧ мы уже считаем за счастье третье место в группе, так что скоро весенняя часть еврокубков станет для нас подвигом; на ЧМ и ЧЕ наш уровень вообще зашкаливает и не загорами тот день, когда мы вообще перестанем туда попадать! Но до этого нет никому дела!!!
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Gullit 76
1486640981
Лимит был принят РФС для наигрывания молодых игроков для сборной.Специально под Чемпионат мира и только ради него.Вывод тут вообще можно сделать только в 2018.Но пока этих молодых что -то не очень видно.Миранчук звездит,Мамаев с Кокой дурит.Защита -Кутепов,Джикия,Тигиев,Морозов - может им это поможет?
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Виталич
1486641603
чо им все лимит бл..скоро команд в России не останется ...игроков нет..заграничную дрянь берут..
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subbotaspartak
1486642229
А если лимит на дворников ввести, Кто будет улицы мести?
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Garrincha58
1486653189
я смотрю тут все спецы распистелись! лимит тут не причем просто все у нас в стране все людишки которые занимаются тем или иным делом просто не должны им заниматься как в спорте так и в жизни и политике все по блату или те у кого много бабла купили себе места и портфели вот и бардак в стране и уже давно особенно это заметно когда Союз пропили
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sidul1
1486653835
футболом уже давно рулит мафия,так что будет все хуже и хуже.
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BuenosArgentina
1486663476
Приятно что Семак правильно оценивает сложившуюся с лимитом ситуацию , согласен на 100%, да и в сборной проблемы исключительно из за лимита, только дурной этого не понимает
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ИванЯ
1486696360
интересно, а Мудко это кто-нибудь говорил?
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