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    Таски: «Пламенные речи Карреры помогают нам заряжаться энергией»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил физическую форму всех футболистов столичного клуба, что является залогом успеха в текущем сезоне. Напомним, «Спартак» после 17 туров лидирует в российской Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков.

    – В чем для вас феномен «Спартака» Карреры?

    – Прежде всего, выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

    – То есть солидарны с Зобниным, который назвал итальянца самым сильным мотиватором из всех своих тренеров?

    – Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош.

    В текущем сезоне Таски провел в составе «Спартака» восемь встреч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 06:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 11:51

      Тебе уже никакие речи не помогут! Даже матерные! Осталось самому речи толкать,хоть так контракт отработать.Успехов!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:17

      Лучше Волеры мотиватора не найти))

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 февраля 2017, 09:17

      А вот от Таски на поле не очень заметна мотивированность. Тот же Ещенко при своих не самых выдающихся способностях старается обычно на поле так что любому заметно. А Таски передвигается с какой то ленцой.

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