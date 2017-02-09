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Таски: «Пламенные речи Карреры помогают нам заряжаться энергией»

9 февраля 2017, 06:41
3

Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил физическую форму всех футболистов столичного клуба, что является залогом успеха в текущем сезоне. Напомним, «Спартак» после 17 туров лидирует в российской Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков.

– В чем для вас феномен «Спартака» Карреры?

– Прежде всего, выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

– То есть солидарны с Зобниным, который назвал итальянца самым сильным мотиватором из всех своих тренеров?

– Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош.

В текущем сезоне Таски провел в составе «Спартака» восемь встреч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (3)
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oyabun
1486621064
А вот от Таски на поле не очень заметна мотивированность. Тот же Ещенко при своих не самых выдающихся способностях старается обычно на поле так что любому заметно. А Таски передвигается с какой то ленцой.
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sir_Alex
1486628249
Лучше Волеры мотиватора не найти))
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АЛЕКС 58
1486630268
Тебе уже никакие речи не помогут! Даже матерные! Осталось самому речи толкать,хоть так контракт отработать.Успехов!
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