Таски: «Пламенные речи Карреры помогают нам заряжаться энергией»

Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил физическую форму всех футболистов столичного клуба, что является залогом успеха в текущем сезоне. Напомним, «Спартак» после 17 туров лидирует в российской Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков.

– В чем для вас феномен «Спартака» Карреры?

– Прежде всего, выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

– То есть солидарны с Зобниным, который назвал итальянца самым сильным мотиватором из всех своих тренеров?

– Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош.

В текущем сезоне Таски провел в составе «Спартака» восемь встреч.