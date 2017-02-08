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    «Лейрия» приобрела воспитанника ЦСКА Мартусевича

    Полузащитник пензенского «Зенита» Максим Мартусевич, являющийся воспитанником ЦСКА, продолжит карьеру в «Лейрии». Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Условия перехода 21-летнего россиянина и контракта не уточняются.

    В нынешнем сезоне Мартусевич провел за «Зенит» в ПФЛ 12 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Ранее игрок защищал цвета сербского клуба «Явор», где принял участие в трех встречах.

    Источник: Twitter

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    08.02.2017 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 9 февраля 2017, 07:13

      Удачи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 февраля 2017, 00:33

      удачи на полях португалии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 февраля 2017, 22:50

      сербского клуба «Явор»? А некоторые наши тогда как назвать??????????????

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