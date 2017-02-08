«Лейрия» приобрела воспитанника ЦСКА Мартусевича

Полузащитник пензенского «Зенита» Максим Мартусевич, являющийся воспитанником ЦСКА, продолжит карьеру в «Лейрии». Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Условия перехода 21-летнего россиянина и контракта не уточняются.

В нынешнем сезоне Мартусевич провел за «Зенит» в ПФЛ 12 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Ранее игрок защищал цвета сербского клуба «Явор», где принял участие в трех встречах.