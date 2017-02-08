Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лейрия» приобрела воспитанника ЦСКА Мартусевича

8 февраля 2017, 22:06
3

Полузащитник пензенского «Зенита» Максим Мартусевич, являющийся воспитанником ЦСКА, продолжит карьеру в «Лейрии». Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Условия перехода 21-летнего россиянина и контракта не уточняются.

В нынешнем сезоне Мартусевич провел за «Зенит» в ПФЛ 12 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Ранее игрок защищал цвета сербского клуба «Явор», где принял участие в трех встречах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Португалия. Примейра ЦСКА Мартусевич Максим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALEX ML
1486583421
сербского клуба «Явор»? А некоторые наши тогда как назвать??????????????
Ответить
Chesn0k
1486589595
удачи на полях португалии
Ответить
Михайловский Технарь
1486613601
Удачи
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
08:55
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
Глушаков вынес вердикт Роналду
11 июля
3
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду
10 июля
8
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
10 июля
3
В Госдуме выступили в защиту Роналду
9 июля
7
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
4 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+