Источник: ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым, подняв ему зарплату в четыре раза

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за московский клуб. По информации источника, армейцы продлили соглашение с 19-летним россиянином до 2020 года, увеличив игроку зарплату в четыре раза. Прошлый контракт был рассчитан до лета 2017 года.

По данным источника, калининградская «Балтика» проявляла интерес к футболисту, однако красно-синие отклонили предложение.

Напомним, Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче армейцев в рамках Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.