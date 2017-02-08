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  • Источник: ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым, подняв ему зарплату в четыре раза

Источник: ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым, подняв ему зарплату в четыре раза

8 февраля 2017, 20:01
14

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за московский клуб. По информации источника, армейцы продлили соглашение с 19-летним россиянином до 2020 года, увеличив игроку зарплату в четыре раза. Прошлый контракт был рассчитан до лета 2017 года.

По данным источника, калининградская «Балтика» проявляла интерес к футболисту, однако красно-синие отклонили предложение.

Напомним, Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче армейцев в рамках Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур
Комментарии (14)
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Chernyi Lis
1486573519
..нам бы он хорошо пригодился..куда смотрят наши ...((
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Gullit 76
1486574243
С 250 тысяч рублей?
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T 72
1486574368
Даже Месси в четыре раза не повышали))
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sir_Alex
1486576954
Вот это фортануло посону!))
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prtcs
1486577906
Напоминаю, Жамалетдинов на первом сборе был противником повышения зарплаты молодым игрокам. Но с другой стороны, от хороших предложений еще ни кто не отказывался. Удачи.
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Luccot
1486579903
заслужил, 1 матч в кубке и ни одного результативного действия. Лимит рулит
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cskajeka
1486589242
Дану.. Бред какой-то
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Nerlinger
1486596061
Правильно. Своих надо растить
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007abdul007
1486613891
лайф.ру верить - себя не уважать
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Dgad
1486617597
Ставка на молодежь, а у ЦСКА она перспективная
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