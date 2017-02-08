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    Источник: ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым, подняв ему зарплату в четыре раза

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за московский клуб. По информации источника, армейцы продлили соглашение с 19-летним россиянином до 2020 года, увеличив игроку зарплату в четыре раза. Прошлый контракт был рассчитан до лета 2017 года.

    По данным источника, калининградская «Балтика» проявляла интерес к футболисту, однако красно-синие отклонили предложение.

    Напомним, Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче армейцев в рамках Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Life

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    08.02.2017 20:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 февраля 2017, 08:19

      Ставка на молодежь, а у ЦСКА она перспективная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 9 февраля 2017, 07:18

      лайф.ру верить - себя не уважать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 февраля 2017, 02:21

      Правильно. Своих надо растить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 9 февраля 2017, 00:27

      Дану.. Бред какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 8 февраля 2017, 21:51

      заслужил, 1 матч в кубке и ни одного результативного действия. Лимит рулит

      -2
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      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > Luccot 8 февраля 2017, 22:07

      Речь идет об игроке, которому 19 лет. Он в юношеской ЛЧ уже засветился вместе с Чаловым. Это будущее нашего футбола и никакой лимит ему не помогает. ЦСКА единственный клуб в РФПЛ, где молодежь реально растет. Головин уже игрок сборной и на подходе к основе кроме Жамы, еще Федя и Гордюшенко. Так что завидуй молча.

      5
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 февраля 2017, 21:18

      Напоминаю, Жамалетдинов на первом сборе был противником повышения зарплаты молодым игрокам. Но с другой стороны, от хороших предложений еще ни кто не отказывался. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > prtcs 8 февраля 2017, 22:48

      Так у него зп тысяч 100 была))) наших)))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 21:02

      Вот это фортануло посону!))

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 8 февраля 2017, 20:19

      Даже Месси в четыре раза не повышали))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 20:17

      С 250 тысяч рублей?

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 8 февраля 2017, 21:14

      Если не меньше!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 февраля 2017, 20:05

      ..нам бы он хорошо пригодился..куда смотрят наши ...((

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > АрбузБушь 8 февраля 2017, 20:17

      )) знаю что играет у нас..но этого надо!

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