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    «Интер» летом намерен приобрести у «Манчестер Сити» Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Интере». По информации источника, миланский клуб намерен сделать предложение «горожанам» о переходе 28-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что английская команда может продать форварда за 80 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, на игрока претендуют испанские гранды – «Реал» и «Барселона».

    Добавим, что действующее соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Skysports

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    08.02.2017 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 8 февраля 2017, 19:28

      Какой снегом толк ...Теперь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:11

      Вряд ли картон заинтересует Куна!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 февраля 2017, 17:47

      Давай Интер, возрождай свое былое величие, ты же гранд мирового футбола, а выглядишь как середняк серии А!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 февраля 2017, 17:31

      Барселоне-то куда ещё и его? Солить?

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