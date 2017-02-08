«Интер» летом намерен приобрести у «Манчестер Сити» Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Интере». По информации источника, миланский клуб намерен сделать предложение «горожанам» о переходе 28-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что английская команда может продать форварда за 80 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, на игрока претендуют испанские гранды – «Реал» и «Барселона».

Добавим, что действующее соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 11 голов.