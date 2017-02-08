Червиченко: «На сборах Адриано может быть и Пеле, но объективных «против» его приглашения на сегодня больше, чем «за»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре на сборах команды новичка Луиса Адриано. Отметим, что в двух товарищеских матчах 29-летний бразилец отметился забитыми мячами.

– Вы были не в восторге от перехода Адриано в «Спартак», считая, что слишком дорого он обойдется клубу. После бойкого старта Адриано не изменили о нем своего мнения?

– Я вот в теннис играю. Там человек на разминке подает, подает и все попадает. Как только игра начинается – ничего попасть не может. Так и здесь. На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим, как он в чемпионате себя покажет. Я буду только рад, если он оправдает те деньги, которые на него потратили. Но на сегодняшний день объективных «против» его приглашения гораздо больше, чем объективных «за». Если он будет показывать хорошую игру, то отлично, от этого наш чемпионат только выиграет. Однако если провести опрос, какой трансфер лучше – Ивановича или Адриано, 80 процентов болельщиков поддержат серба.

Напомним, в «Спартак» Адриано перешел из «Милана», в составе которого в нынешнем сезоне не забил ни одного гола. С московским клубом нападающий подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. По неофициальной информации, зарплата бразильца составляет 3 миллиона евро в год плюс бонусы.