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  • Червиченко: «На сборах Адриано может быть и Пеле, но объективных «против» его приглашения на сегодня больше, чем «за»

Червиченко: «На сборах Адриано может быть и Пеле, но объективных «против» его приглашения на сегодня больше, чем «за»

8 февраля 2017, 17:01
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре на сборах команды новичка Луиса Адриано. Отметим, что в двух товарищеских матчах 29-летний бразилец отметился забитыми мячами.

– Вы были не в восторге от перехода Адриано в «Спартак», считая, что слишком дорого он обойдется клубу. После бойкого старта Адриано не изменили о нем своего мнения?

– Я вот в теннис играю. Там человек на разминке подает, подает и все попадает. Как только игра начинается – ничего попасть не может. Так и здесь. На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим, как он в чемпионате себя покажет. Я буду только рад, если он оправдает те деньги, которые на него потратили. Но на сегодняшний день объективных «против» его приглашения гораздо больше, чем объективных «за». Если он будет показывать хорошую игру, то отлично, от этого наш чемпионат только выиграет. Однако если провести опрос, какой трансфер лучше – Ивановича или Адриано, 80 процентов болельщиков поддержат серба.

Напомним, в «Спартак» Адриано перешел из «Милана», в составе которого в нынешнем сезоне не забил ни одного гола. С московским клубом нападающий подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. По неофициальной информации, зарплата бразильца составляет 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1486563582
А что такое "объективно против"? И узнать бы, что такое "объективно за"? Как можно судить об ком-то, Не увидев его в глаза? А предположенья Не вызывают уваженья.
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Pro100Kid
1486564098
Надо просто дождаться официальных матчей, они все расставят по своим местам. Тогда и посмотрим кто Пеле, а кто нет.
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Спартач_навсегда
1486565407
Да заткнись ты уже толстая м*aз*,все ему ни так или вон бо*жа* *так лижи,за*пал уже
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sir_Alex
1486568407
На этот раз сложно не согласиться с червяком.
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Сильвербой
1486569828
Оно и понятно, ты бы хотел видеть в команде Скарлета и Мукунку, а тут человек из Милана приходит!!! Твои-то трансферы были просто ТОП! И вообще, мнение этого господина, хотелось бы слышать в последнюю очередь!
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Mr_Murder
1486570966
сравнил теннис и футбол :))..эксперт однако :))
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ufos73
1486573301
"Я вот в теннис играю..." *ля )))) Я бы на это посмотрел, как шар по корту перекатывается ))))
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filosof sparty
1486577424
А я вот не нахожу ни одного объективного "за", чтобы у этой жабы брали интервью...
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