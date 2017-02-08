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    Червиченко: «На сборах Адриано может быть и Пеле, но объективных «против» его приглашения на сегодня больше, чем «за»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре на сборах команды новичка Луиса Адриано. Отметим, что в двух товарищеских матчах 29-летний бразилец отметился забитыми мячами.

    – Вы были не в восторге от перехода Адриано в «Спартак», считая, что слишком дорого он обойдется клубу. После бойкого старта Адриано не изменили о нем своего мнения?

    – Я вот в теннис играю. Там человек на разминке подает, подает и все попадает. Как только игра начинается – ничего попасть не может. Так и здесь. На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим, как он в чемпионате себя покажет. Я буду только рад, если он оправдает те деньги, которые на него потратили. Но на сегодняшний день объективных «против» его приглашения гораздо больше, чем объективных «за». Если он будет показывать хорошую игру, то отлично, от этого наш чемпионат только выиграет. Однако если провести опрос, какой трансфер лучше – Ивановича или Адриано, 80 процентов болельщиков поддержат серба.

    Напомним, в «Спартак» Адриано перешел из «Милана», в составе которого в нынешнем сезоне не забил ни одного гола. С московским клубом нападающий подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. По неофициальной информации, зарплата бразильца составляет 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.02.2017 17:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 февраля 2017, 21:10

      А я вот не нахожу ни одного объективного "за", чтобы у этой жабы брали интервью...

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2017, 20:01

      "Я вот в теннис играю..." *ля )))) Я бы на это посмотрел, как шар по корту перекатывается ))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 8 февраля 2017, 19:22

      сравнил теннис и футбол :))..эксперт однако :))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2017, 19:03

      Оно и понятно, ты бы хотел видеть в команде Скарлета и Мукунку, а тут человек из Милана приходит!!! Твои-то трансферы были просто ТОП! И вообще, мнение этого господина, хотелось бы слышать в последнюю очередь!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:40

      На этот раз сложно не согласиться с червяком.

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 февраля 2017, 17:50

      Да заткнись ты уже толстая м*aз*,все ему ни так или вон бо*жа* *так лижи,за*пал уже

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 февраля 2017, 17:28

      Надо просто дождаться официальных матчей, они все расставят по своим местам. Тогда и посмотрим кто Пеле, а кто нет.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 февраля 2017, 17:19

      А что такое "объективно против"?
      И узнать бы, что такое "объективно за"?
      Как можно судить об ком-то,
      Не увидев его в глаза?
      А предположенья
      Не вызывают уваженья.

      5
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