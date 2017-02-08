Черевченко: «Я не волшебник, но в «Балтике» есть над чем работать»

Игорь Черевченко поделился впечатлениями от своего назначения на пост главного тренера «Балтики». Российский специалист дал понять, что планирует вывести новую команду из зоны вылета ФНЛ.

«Калининград – это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира. Вывести «Балтику» из зоны вылета – это вызов, который мной принят. Я не волшебник, но есть над чем работать. Несмотря на то что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие. Прежде всего меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью», – цитирует Черевченко официальный портал правительства Калининградской области.

После 24-х туров «Балтика» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 17 очков.