Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» отказался от покупки Нобоа

8 февраля 2017, 14:18
21

«Зенит» отказался приобретать этой зимой полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – сказал Гуськов.

Напомним, что контракт Нобоа с «Ростовом» истекает летом этого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
and4ever86
1486553093
Зенит со своей политикой скупки всех лучших из команд конкурентов может просто проплатить чемпионство.
Ответить
Woodbreak
1486553742
Эта гиена уже никому не нужна
Ответить
adekvat
1486556752
Старый он.
Ответить
balaton78
1486556912
Слава богу!! Набоа остается в Ростове!
Ответить
Sergh4
1486556955
Слава богу, Ростову он будет более полезен!
Ответить
life85
1486557083
Летом бесплатно заберут.
Ответить
Randy Ram
1486561088
Вот бы появились новые Кержаковы, Аршавины, Быстровы, Денисовы...и газпрому было бы не так накладно, когда свои воспитанники звёздыми становятся...но для этого, наверное, опять надо Властимила Петржелу нанимать...но при этом он потянет за собой всяких Гартигов, Флахбартов...))
Ответить
yaran56
1486566781
Хорошая новость и Нобоа наш и Маргасов к нам.
Ответить
АЛЕКС 58
1486567919
НеужелИ весь состав сохранится!?Слава Богу!
Ответить
Таганский
1486587781
Ну, наконец-то успокоились..
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+