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    «Зенит» отказался от покупки Нобоа

    «Зенит» отказался приобретать этой зимой полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

    «До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – сказал Гуськов.

    Напомним, что контракт Нобоа с «Ростовом» истекает летом этого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2017 14:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 февраля 2017, 00:03

      Ну, наконец-то успокоились..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 18:31

      НеужелИ весь состав сохранится!?Слава Богу!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 8 февраля 2017, 18:13

      Хорошая новость и Нобоа наш и Маргасов к нам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 8 февраля 2017, 17:29

      А какого футболиста?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 8 февраля 2017, 17:11

      Нобоа конечно хороший игрок,но у Зенита уже очень много полузащитников,как атакующих так и опорников...Данни,Молло,Эрнани,Мак,Жулианно,Маурисио,Юсупов,Шатов и тд..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > Denis199244 8 февраля 2017, 22:09

      Просто по регламенту нельзя на лавке держать 20 человек. А у Зенита сейчас в составе 36 человек, из низ 13 легионеров. Куда еще?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 февраля 2017, 16:38

      Вот бы появились новые Кержаковы, Аршавины, Быстровы, Денисовы...и газпрому было бы не так накладно, когда свои воспитанники звёздыми становятся...но для этого, наверное, опять надо Властимила Петржелу нанимать...но при этом он потянет за собой всяких Гартигов, Флахбартов...))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram > Ardenn 9 февраля 2017, 12:19

      Как по мне, так все дело в Бердыеве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 8 февраля 2017, 15:31

      Летом бесплатно заберут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 8 февраля 2017, 15:29

      Слава богу, Ростову он будет более полезен!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 8 февраля 2017, 15:28

      Слава богу!! Набоа остается в Ростове!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 8 февраля 2017, 15:25

      Старый он.

      -3
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