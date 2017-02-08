«Зенит» отказался от покупки Нобоа

«Зенит» отказался приобретать этой зимой полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – сказал Гуськов.

Напомним, что контракт Нобоа с «Ростовом» истекает летом этого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 13 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.