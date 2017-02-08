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    «Рома» установила историческое достижение по количеству домашних побед подряд

    Разгромив «Фиорентину» в матче 23-го тура Серии А, «Рома» одержала 14-ю победу подряд на домашнем стадионе. Это рекорд для команды за все время ее выступления в Серии А.

    В матче с «Фиорентиной» дубль оформил Эдин Джеко, который сумел отличиться уже в пятом матче подряд во всех турнирах. Еще два гола записали на свой счет Федерико Фасио и Раджа Наингголан.

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает второе место, набрав 50 очков. На четыре балла команду опережает «Ювентус», которому завтра предстоит игра с «Кротоне».

    Источник: Opta

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    08.02.2017 00:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 февраля 2017, 05:48

      И даже этого не хватает для конкуренции с Ювентусом.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 8 февраля 2017, 01:12

      МОЛОДЦЫ!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 8 февраля 2017, 00:54

      Молодцы!!! Так держать!!!!

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