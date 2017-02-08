«Рома» установила историческое достижение по количеству домашних побед подряд

Разгромив «Фиорентину» в матче 23-го тура Серии А, «Рома» одержала 14-ю победу подряд на домашнем стадионе. Это рекорд для команды за все время ее выступления в Серии А.

В матче с «Фиорентиной» дубль оформил Эдин Джеко, который сумел отличиться уже в пятом матче подряд во всех турнирах. Еще два гола записали на свой счет Федерико Фасио и Раджа Наингголан.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает второе место, набрав 50 очков. На четыре балла команду опережает «Ювентус», которому завтра предстоит игра с «Кротоне».