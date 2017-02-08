Луис Суарес забил гол в ворота «Атлетико» и удалился с поля

Форвард «Барселоны» Луис Суарес отметился голом в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). Уругваец поразил ворота соперника на 43-й минуте игры. Этот гол стал для Суареса пятым по счету в шести последних играх против «Атлетико». В концовке встречи уругвайский нападающий получил две желтые карточки. Для игрока это удаление стало первым в барселонской карьере.

В первом кубковом противостоянии этих команд Суарес тоже отметился голом. В испанском чемпионате Луис Суарес провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и сделал девять голевых передач. Его стоимость оценивается в 76,5 миллионов евро.

Когда Луис Суарес забивает, «Барселона» не проигрывает. В 68 предыдущих играх с голами Суареса команда одержала 64 победы и четыре раза сыграла вничью.