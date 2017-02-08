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    Луис Суарес забил гол в ворота «Атлетико» и удалился с поля

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес отметился голом в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). Уругваец поразил ворота соперника на 43-й минуте игры. Этот гол стал для Суареса пятым по счету в шести последних играх против «Атлетико». В концовке встречи уругвайский нападающий получил две желтые карточки. Для игрока это удаление стало первым в барселонской карьере.

    В первом кубковом противостоянии этих команд Суарес тоже отметился голом. В испанском чемпионате Луис Суарес провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и сделал девять голевых передач. Его стоимость оценивается в 76,5 миллионов евро.

    Когда Луис Суарес забивает, «Барселона» не проигрывает. В 68 предыдущих играх с голами Суареса команда одержала 64 победы и четыре раза сыграла вничью.

    Источник: Opta

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    08.02.2017 00:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:33

      Самовыпилился))

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 февраля 2017, 04:01

      Пришел, увидел и победил . . . и ушел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 февраля 2017, 01:14

      Отличился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 8 февраля 2017, 01:06

      вроде не кусался а все равно удалили... (С) Суарес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 февраля 2017, 00:37

      Забивная машина.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 8 февраля 2017, 00:33

      пока побеждают. игра на нервах.

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