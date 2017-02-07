Бабаев: «Задача ЦСКА – чемпинство? Да!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что задачу бороться за золотые медали чемпионата России никто с команды не снимал.

Напомним, что на зимний перерыв армейцы ушли на третьей позиции в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Спартака» в восемь баллов.

«Ставка на молодежь, или, наоборот, на опытных игроков – это не всегда гарантированная борьба за первое место. Важен баланс, сплав опыта и молодости, чего мы и хотим добиться. Надеюсь, тренерам удастся раскрыть потенциал молодых игроков и свести к минимум свойственные им недостатки. При поддержке старожилов клуба. Поэтому я не вижу никаких оснований отказываться от прежней задачи вести борьбу за золото чемпионата. Ничего еще не потеряно», – считает Бабаев.