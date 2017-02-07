Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Задача ЦСКА – чемпинство? Да!»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что задачу бороться за золотые медали чемпионата России никто с команды не снимал.

    Напомним, что на зимний перерыв армейцы ушли на третьей позиции в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Спартака» в восемь баллов.

    «Ставка на молодежь, или, наоборот, на опытных игроков – это не всегда гарантированная борьба за первое место. Важен баланс, сплав опыта и молодости, чего мы и хотим добиться. Надеюсь, тренерам удастся раскрыть потенциал молодых игроков и свести к минимум свойственные им недостатки. При поддержке старожилов клуба. Поэтому я не вижу никаких оснований отказываться от прежней задачи вести борьбу за золото чемпионата. Ничего еще не потеряно», – считает Бабаев.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2017 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 8 февраля 2017, 19:59

      Будем надеяться на лучшее и верить что завоюем медали золотого достоинства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 февраля 2017, 19:02

      играть на победу, как последний матч, и не заворачиваться ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      igorek25 8 февраля 2017, 12:04

      Финансовые сложности никуда не делись, это понятно. В этой ситуации ничего другого и не остаётся. Будет поддерживать и верить с пониманием вышесказанного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 8 февраля 2017, 11:10

      сделайте это!!! МЫ С ВАМИ...ВПЕРЁД!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Оборонщик 8 февраля 2017, 10:26

      Молодежь и только она! Все они хотят играть в основе, глаза горят у них (а наши только и смотрят за бугор)! Судя по сборам, потенциал у молодых огромный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 февраля 2017, 10:14

      "Вести борьбу за золото чемпионата" - это одно. Здесь, действительно, ничего еще не потеряно. А говорить "мы станем чемпионами" глупо. Это волюнтаризм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 8 февраля 2017, 09:16

      верим...надеемся..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 08:05

      Поставленную задачу чемпионства ПФК ЦСКА необходимо решить положительно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 8 февраля 2017, 07:27

      Терпение и труд...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 февраля 2017, 05:07

      Сложно, но можно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11