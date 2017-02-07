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Бабаев: «Задача ЦСКА – чемпинство? Да!»

7 февраля 2017, 20:44
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что задачу бороться за золотые медали чемпионата России никто с команды не снимал.

Напомним, что на зимний перерыв армейцы ушли на третьей позиции в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Спартака» в восемь баллов.

«Ставка на молодежь, или, наоборот, на опытных игроков – это не всегда гарантированная борьба за первое место. Важен баланс, сплав опыта и молодости, чего мы и хотим добиться. Надеюсь, тренерам удастся раскрыть потенциал молодых игроков и свести к минимум свойственные им недостатки. При поддержке старожилов клуба. Поэтому я не вижу никаких оснований отказываться от прежней задачи вести борьбу за золото чемпионата. Ничего еще не потеряно», – считает Бабаев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (18)
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АлёшкА91
1486492032
Не в этом сезоне!
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Par Mezan
1486492083
всё возможно....
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sir_Alex
1486492634
Бабай силён загибать!
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VVM1964
1486495439
НЕ В ЭТОМ ГОДУ .
Ответить
mgordeev
1486499863
У игроков кокс находят, гендира никто не проверяет. Жги, бабаев, жги еще.
Ответить
vladimir-7
1486530309
Поставленную задачу чемпионства ПФК ЦСКА необходимо решить положительно.
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vovan55
1486541423
сделайте это!!! МЫ С ВАМИ...ВПЕРЁД!!!
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igorek25
1486544695
Финансовые сложности никуда не делись, это понятно. В этой ситуации ничего другого и не остаётся. Будет поддерживать и верить с пониманием вышесказанного.
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pegas1276
1486569776
играть на победу, как последний матч, и не заворачиваться ...
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Копытин
1486573159
Будем надеяться на лучшее и верить что завоюем медали золотого достоинства.
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