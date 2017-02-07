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    Де Лаурентис: «Мы предлагали Игуаину больше денег, но он выбрал команду со звездами»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему нападающий Гонсало Игуаин летом ушел из команды. Напомним, аргентинский форвард перебрался в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

    «У Игуаина необыкновенная семья. Мы сделали великолепное предложение, увеличивавшее его и без того высокую зарплату. Отец Гонсало и его брат Николас были довольны. Однако примерно в январе Николас начал говорить, что у «Наполи» нет сильной команды.

    Наше денежное предложение было выше, чем у «Ювентуса». Но Игуаин все равно выбрал «Ювентус», потому что там больше звездных имен. Может быть, он думает о победе в Лиге чемпионов», – рассказал Де Лаурентис.

    В нынешнем сезоне Игуаин провел в Серии А 22 матча, забив 15 голов и сделав три результативные передачи. Сейчас его стоимость составляет 75 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 11:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 13:19

      Титулы решают всё. Наполи с Игуаином могли бы выиграть и л.ч если бы в команде играл Месси, а так трудно им.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 12:40

      Вы на нём заработали €90 млн.!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 февраля 2017, 12:34

      С одной стороны жаль, что клубы не могут удержать хороших игроков, не каждый может пройти путь как Атлетико в новое время. Но все же лучше когда у футболиста мания перед трофеями, чем перед мешками денег.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 7 февраля 2017, 12:26

      Захотел трофеев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 7 февраля 2017, 11:32

      Он выбрал команду с большими перспективами на титулы.

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