Де Лаурентис: «Мы предлагали Игуаину больше денег, но он выбрал команду со звездами»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему нападающий Гонсало Игуаин летом ушел из команды. Напомним, аргентинский форвард перебрался в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

«У Игуаина необыкновенная семья. Мы сделали великолепное предложение, увеличивавшее его и без того высокую зарплату. Отец Гонсало и его брат Николас были довольны. Однако примерно в январе Николас начал говорить, что у «Наполи» нет сильной команды.

Наше денежное предложение было выше, чем у «Ювентуса». Но Игуаин все равно выбрал «Ювентус», потому что там больше звездных имен. Может быть, он думает о победе в Лиге чемпионов», – рассказал Де Лаурентис.

В нынешнем сезоне Игуаин провел в Серии А 22 матча, забив 15 голов и сделав три результативные передачи. Сейчас его стоимость составляет 75 миллионов евро.