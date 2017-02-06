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    19-летний нападающий «Зальцбурга» входит в сферу интересов «Локомотива»

    Нападающий «Зальцбурга» Димитри Оберлен может продолжить карьеру в России. Интерес к футболисту проявляет московский «Локомотив». Сообщается, что железнодорожники пока не делали официального запроса в клуб, однако до закрытия трансферного окна могут выступить с предложением по 19-летнему игроку.

    Ранее Оберленом интересовался ЦСКА, но после приобретения Аарона Оланаре армейцы вряд ли пойдут на сделку с еще одним нападающим.

    Швейцарец, родившийся в Камеруне, в текущем чемпионате Австрии провел 20 матчей, в которых отметился девятью голами. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 21:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 7 февраля 2017, 01:17

      Активность Локомотива в это трансферное окно приятно удивляет!

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Karabaz 7 февраля 2017, 12:24

      Лишь бы не оказался вторым Хенти

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 февраля 2017, 23:26

      Хотя бы нашли одного забивного форварда, а то так совсем прискорбно

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 февраля 2017, 21:16

      российская футбольная мечта: найти молодого негра за копейку , заставлять его носиться по полю с пеной у рта , и продать за рубль.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Chesn0k 6 февраля 2017, 21:35

      Найти молодого негра за копейку- это мечта любого клуба в мире. А самая большая проблема клубов РФПЛ- это финансовый фейр-плей. Наши клубы на трансляциях не зарабатывают столько, сколько в Европе.

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