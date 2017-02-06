19-летний нападающий «Зальцбурга» входит в сферу интересов «Локомотива»

Нападающий «Зальцбурга» Димитри Оберлен может продолжить карьеру в России. Интерес к футболисту проявляет московский «Локомотив». Сообщается, что железнодорожники пока не делали официального запроса в клуб, однако до закрытия трансферного окна могут выступить с предложением по 19-летнему игроку.

Ранее Оберленом интересовался ЦСКА, но после приобретения Аарона Оланаре армейцы вряд ли пойдут на сделку с еще одним нападающим.

Швейцарец, родившийся в Камеруне, в текущем чемпионате Австрии провел 20 матчей, в которых отметился девятью голами. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона евро.