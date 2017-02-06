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    «Манчестер Сити» не собирается продавать Агуэро

    Руководство «Манчестер Сити» не собирается продавать во время летнего трансферного окна нападающего Серхио Агуэро, так как 28-летний аргентинец входит в долгосрочные планы клуба. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выразил поддержку форварду и заявил, что не планирует его отпускать.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Агуэро в другой клуб. Основным претендентом на игрока называется «Реал».

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне Агуэро провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Skysports

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    06.02.2017 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 февраля 2017, 13:00

      еще будет пахать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 февраля 2017, 13:00

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 6 февраля 2017, 12:50

      надо удержать, он хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 11:59

      Сдал немного Кун в последнее время.

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