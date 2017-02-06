«Манчестер Сити» не собирается продавать Агуэро

Руководство «Манчестер Сити» не собирается продавать во время летнего трансферного окна нападающего Серхио Агуэро, так как 28-летний аргентинец входит в долгосрочные планы клуба. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выразил поддержку форварду и заявил, что не планирует его отпускать.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Агуэро в другой клуб. Основным претендентом на игрока называется «Реал».

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне Агуэро провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 11 голов.