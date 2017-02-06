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  • Это'О: «В Дагестане был самый счастливый период в моей жизни, серьезно!»

Это'О: «В Дагестане был самый счастливый период в моей жизни, серьезно!»

6 февраля 2017, 08:59
13

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О вспомнил момент в своей карьере, когда он выступал в России за «Анжи», назвав его самым счастливым в жизни. Напомним, за махачкалинский клуб камерунец выступал с 2011 по 2013 год.

«Каждый раз, когда мы возвращались в Махачкалу, это был момент настоящего счастья! Когда мы там играли, жизнь в городе просто останавливалась! Там все радовались, что снова могут увидеть свою команду, быть вместе и надеяться на победу. Это было замечательно! Сложным же моментом было то, что мы много играли на синтетике в Лужниках, – очень красивом стадионе, но качество футбола было немного ниже, однако мы неплохо адаптировались. Еще я был разочарован, что нам так и не дали провести в Махачкале еврокубковые матчи. Обидно, потому что УЕФА упустила хорошую возможность показать, что футбол не имеет границ, не боится войны, политических историй, и это действительно потерянная возможность. Фактически УЕФА отказал части территории России, мира, болельщикам в счастье видеть свою команду.

Когда я говорю скептикам, что Москва один из самых красивых городов мира, они не могут в это поверить, не могут этого понять! Почему? Да потому что сегодня мы живем в обществе, где очень много клише, где телевидение навязывает нам свою картину мира. И когда оно решает, что эта часть планеты должна выглядеть так или иначе, то это преподносится как «так и есть на самом деле». Но вы приезжаете туда и видите, что это не так. А некоторые журналисты там никогда и не были, а просто распространяют ложь!

Чувствую ли опасность, проживая в Турции? Действительность сегодня такова, что теракты происходят не только в Турции, они везде – в Париже, в Лондоне! Нигде теперь не чувствуешь себя в безопасности. Но надо продолжать жить, потому что только так можно все это победить. Вспоминаю, когда я ехал в Россию, мне говорили: о, там, в России, в Дагестане теракты… Но мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьезно! Понимаю, что некоторые говорят: да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь. Нет, это состояние души возникло не из-за денег… Люди относились ко мне не как к звезде – я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца – когда смотрю в зеркало (смеется)», – сказал Это'О.

После 17 туров «Анжи» располагается на 11 строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету дагестанской команды 20 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Антальяспор Это'О Самуэль
Комментарии (13)
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marslond
1486365934
Душевный Кавказ зацепил Самуэля)))
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Ubuntu
1486367137
Пора русский паспорт получать)
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olebar73
1486367989
Нагло врёт
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multi1984
1486368044
Хорошее вью)) не просто пару слов,как большинство на этом сайте.
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Пабло6
1486369199
хорошо
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Elect
1486370696
Большие Деньги делают людей счастливыми!
Ответить
zadira56
1486372861
Врет и не краснеет)
Ответить
Kano
1486376659
Уверен не мало людей согреет это интервью Это*О
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Mr Abdullaev
1486379056
Школьников задело это))) Когда такой игрок как Это"О про Дагестан ((( Мне жаль вас
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Закат
1486387174
коньяка перепил? Или первое слово раздельно?
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