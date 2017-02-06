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    Зидан не хочет расставаться с Пепе

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему не хотелось бы расставаться с португальским защитником Пепе.

    «У Пепе было достаточно много травм, но теперь он находится в нормальном состоянии и доволен тем, как обстоят дела. Ему стоит двигаться вперед шаг за шагом. Сейчас Пепе думает только о своих задачах в Мадриде. А мы думаем о его выступлениях до лета.

    К тому времени будет видно, как будут развиваться события. Не секрет, что я не хочу, чтобы Пепе покинул «Реал», – сказал Зидан.

    Португалец не смог договориться «Реалом» о продлении своего контракта. В июне 2017 года он может перейти в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» на правах свободного агента. Клуб предлагает ему годовую зарплату в размере 15 миллионов евро в год, что втрое больше того, что он получает в Мадриде.

    Источник: Marca

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    06.02.2017 08:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 6 февраля 2017, 12:29

      хорошо плюется - главное для Реала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 февраля 2017, 11:04

      Естественно. Хороший защитник

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 февраля 2017, 10:53

      Не знал, что они встречались)

      -1
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