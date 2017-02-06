Зидан не хочет расставаться с Пепе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему не хотелось бы расставаться с португальским защитником Пепе.

«У Пепе было достаточно много травм, но теперь он находится в нормальном состоянии и доволен тем, как обстоят дела. Ему стоит двигаться вперед шаг за шагом. Сейчас Пепе думает только о своих задачах в Мадриде. А мы думаем о его выступлениях до лета.

К тому времени будет видно, как будут развиваться события. Не секрет, что я не хочу, чтобы Пепе покинул «Реал», – сказал Зидан.

Португалец не смог договориться «Реалом» о продлении своего контракта. В июне 2017 года он может перейти в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» на правах свободного агента. Клуб предлагает ему годовую зарплату в размере 15 миллионов евро в год, что втрое больше того, что он получает в Мадриде.