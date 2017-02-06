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    Панюков: «В «Браге» поменялось руководство — надо было валить»

    Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение соглашения с португальской «Брагой».

    — Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия.

    — Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.

    — Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.

    — Вас не перевели в первую команду «Браги», так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.

    — В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.

    — Разочарованы, что вообще пошли в «Брагу»? Раньше ведь говорили, что перспективы есть.

    — Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.

    — Хотели бы остаться в португальском футболе?

    — Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе, «Брага».

    — Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?

    — Все равно, куда. Главное для меня – играть, играть и играть

    В текущем сезоне португальского чемпионата 22-летний Панюков принял участие в шести матчах команды, не отметившись результативными действиями.

    Ранее форвард выступал за московское «Динамо»,«Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», литовский «Атлантас» и французский «Аяччо».

    Источник: «Советский спорт»

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    06.02.2017 01:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 февраля 2017, 02:21

      Времени уже нет... это когда тебе 16-17 лет, можно говорить, что времени вагон, набью шишек, к 20 годам стану матёрым футболистом... а ему уже 22!!! Времени много.... такой забавный...

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 6 февраля 2017, 11:57

      Правильно делает,что не задерживается на одном месте-значит еще есть желание и силы-удачи!

      0
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      Рейтинг: +13

      AccordTuv17 6 февраля 2017, 10:18

      Приезжай в Россию

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2017, 09:29

      очередной Прудников или Кокорин только в России рождаются такие бесталанные игрочишки-дзюбишки

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 февраля 2017, 08:22

      лучше домой

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 6 февраля 2017, 05:57

      Пускай себе играет в удовольствие !

      0
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 6 февраля 2017, 05:05

      Типа, по-фиг где играть, все равно играть не умею...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 февраля 2017, 03:51

      Молодой ........ ты что до 60 лет играть собираешься ? .......

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