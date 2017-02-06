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  • Панюков: «В «Браге» поменялось руководство — надо было валить»

Панюков: «В «Браге» поменялось руководство — надо было валить»

6 февраля 2017, 01:53
8

Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение соглашения с португальской «Брагой».

— Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия.

— Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.

— Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.

— Вас не перевели в первую команду «Браги», так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.

— В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.

— Разочарованы, что вообще пошли в «Брагу»? Раньше ведь говорили, что перспективы есть.

— Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.

— Хотели бы остаться в португальском футболе?

— Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе, «Брага».

— Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?

— Все равно, куда. Главное для меня – играть, играть и играть

В текущем сезоне португальского чемпионата 22-летний Панюков принял участие в шести матчах команды, не отметившись результативными действиями.

Ранее форвард выступал за московское «Динамо»,«Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», литовский «Атлантас» и французский «Аяччо».

Источник: «Советский спорт»
Португалия. Примейра Брага Панюков Андрей
Комментарии (8)
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VikNMar
1486342287
Молодой ........ ты что до 60 лет играть собираешься ? .......
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Icemennn
1486346757
Типа, по-фиг где играть, все равно играть не умею...
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PAVLODAR
1486349837
Пускай себе играет в удовольствие !
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swot1205
1486358571
лучше домой
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Garrincha58
1486362556
очередной Прудников или Кокорин только в России рождаются такие бесталанные игрочишки-дзюбишки
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AccordTuv17
1486365486
Приезжай в Россию
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nemolod
1486371432
Правильно делает,что не задерживается на одном месте-значит еще есть желание и силы-удачи!
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ivanthebest
1486423308
Времени уже нет... это когда тебе 16-17 лет, можно говорить, что времени вагон, набью шишек, к 20 годам стану матёрым футболистом... а ему уже 22!!! Времени много.... такой забавный...
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