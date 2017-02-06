Панюков: «В «Браге» поменялось руководство — надо было валить»

Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение соглашения с португальской «Брагой».

— Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия.

— Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.

— Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.

— Вас не перевели в первую команду «Браги», так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.

— В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.

— Разочарованы, что вообще пошли в «Брагу»? Раньше ведь говорили, что перспективы есть.

— Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.

— Хотели бы остаться в португальском футболе?

— Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе, «Брага».

— Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?

— Все равно, куда. Главное для меня – играть, играть и играть

В текущем сезоне португальского чемпионата 22-летний Панюков принял участие в шести матчах команды, не отметившись результативными действиями.

Ранее форвард выступал за московское «Динамо»,«Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», литовский «Атлантас» и французский «Аяччо».