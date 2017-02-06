Панюков: «В «Браге» поменялось руководство — надо было валить»

Времени уже нет... это когда тебе 16-17 лет, можно говорить, что времени вагон, набью шишек, к 20 годам стану матёрым футболистом... а ему уже 22!!! Времени много.... такой забавный...
Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение соглашения с португальской «Брагой».
— Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия.
— Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.
— Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.
— Вас не перевели в первую команду «Браги», так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.
— В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.
— Разочарованы, что вообще пошли в «Брагу»? Раньше ведь говорили, что перспективы есть.
— Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.
— Хотели бы остаться в португальском футболе?
— Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе, «Брага».
— Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?
— Все равно, куда. Главное для меня – играть, играть и играть
В текущем сезоне португальского чемпионата 22-летний Панюков принял участие в шести матчах команды, не отметившись результативными действиями.
Ранее форвард выступал за московское «Динамо»,«Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», литовский «Атлантас» и французский «Аяччо».