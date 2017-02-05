Это'О: «Россия — это и мой дом тоже. Я приеду на чемпионат мира»

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О пообещал посетить чемпионат мира в России и прокомментировал изменения в формате проведения турнира.

«Ждать ли меня на чемпионате мира в 2018 году у вас в России? Почему это «у вас»?! Россия — это и мой дом тоже. Я приеду.

Что касается увеличения числа участников ЧМ, могу сказать, что мы живем при демократии, и у каждого есть свое мнение, но люди часто забывают о том, что футбол сильнее политики. Мы видим, что иногда политики ограничены в своих возможностях, они не всегда могут решить серьезные вопросы, а футбол никто не может остановить! Когда-то Кубок мира начинался, уж не помню, с какого малого количества команд, потом перешли на 16 стран, 32, а сегодня, когда принято решение о переходе к еще большему количеству команд, я могу только поддержать это решение», — сказал 35-летний камерунец.

В период с 2011-го по 2013-й год Это'О выступал за махачкалинский «Анжи». Годовая зарплата футболиста составляла 28,8 миллиона евро.