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    Это'О: «Россия — это и мой дом тоже. Я приеду на чемпионат мира»

    Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О пообещал посетить чемпионат мира в России и прокомментировал изменения в формате проведения турнира.

    «Ждать ли меня на чемпионате мира в 2018 году у вас в России? Почему это «у вас»?! Россия — это и мой дом тоже. Я приеду.

    Что касается увеличения числа участников ЧМ, могу сказать, что мы живем при демократии, и у каждого есть свое мнение, но люди часто забывают о том, что футбол сильнее политики. Мы видим, что иногда политики ограничены в своих возможностях, они не всегда могут решить серьезные вопросы, а футбол никто не может остановить! Когда-то Кубок мира начинался, уж не помню, с какого малого количества команд, потом перешли на 16 стран, 32, а сегодня, когда принято решение о переходе к еще большему количеству команд, я могу только поддержать это решение», — сказал 35-летний камерунец.

    В период с 2011-го по 2013-й год Это'О выступал за махачкалинский «Анжи». Годовая зарплата футболиста составляла 28,8 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2017 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      Закат 6 февраля 2017, 16:22

      в газовый проект попытайся перейти- они любят за 30!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 февраля 2017, 00:48

      а он знает что камерун выиграл кан ? можно и на КК приехать

      1
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      ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ > JUVIO 6 февраля 2017, 13:16

      сам это же хотел написать.

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