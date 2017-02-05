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    Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве»

    Российский специалист Виктор Бондаренко порекомендовал клубам РФПЛ приобрести нападающего «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиана Бассого.

    – Может быть, кого-то посоветовали бы российским клубам?

    – Камерунца Бассого, который стал, на мой взгляд, открытием Кубка Африки. Парню только 21 год, и он вполне, как мне представляется, мог бы заменить, например, на правом фланге «Локомотива» Самедова. У нас мало игроков с такой скоростной технической оснащенностью. А играет Бассого за датский «Ольборг», так что приобрести его, наверное, реально.

    Напомним, что Бондаренко более 20 лет работал в Африке, где тренировал клубы Анголы, Мозамбика и ЮАР.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 12:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 6 февраля 2017, 16:16

      надо брать

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 февраля 2017, 09:55

      Главное, чтоб у него агент оказался не Селюк...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 12:57

      Возможно, и кто-нибудь присмотрится к К.Бассого из РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 12:53

      С каких пор 21 - летние футболисты из клубов типа Ольборг могут заменять игроков сборной России? И финансовое состояние наших клубов такое, что даже про таких игроков нам приходится говорить: "ПРИОБРЕСТИ НАВЕРНОЕ РЕАЛЬНО".

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > S.sol 5 февраля 2017, 14:49

      С тех пор как Буркина-Фасо стала выше России в рейтинге ФИФА. Да и до того в принципе тоже...

      0
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > S.sol 5 февраля 2017, 14:59

      С тех самых пор с каких уровень наших сборников заметно упал!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > S.sol 6 февраля 2017, 09:55

      в скандинавских странах сейчас такой футбол, что РФПЛ по сравнению с ним такое г...нище... так что 80% игроков оттуда это однозначное усиление...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      S.sol > RedGreenHooligan 6 февраля 2017, 12:16

      Иностранный футболист должен быть на 2 головы выше классом, чем наш. В противном случае мы так и будем смеяться на играх нашей сборной

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > S.sol 6 февраля 2017, 17:28

      в том то и дело в норвегии, дании любой вутболист функционально на 3-4 головы выше наших... там футбол не такой как у нас убаюкивающий, а динамичный с высоким пресингом.... за минуту успевают по 2-3 атаки в разные стороны провести... а не то, что у нас заполучили мяч и по 10 минут на свой половине поля перекатывают...

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