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  • Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве»

Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве»

5 февраля 2017, 12:26
9

Российский специалист Виктор Бондаренко порекомендовал клубам РФПЛ приобрести нападающего «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиана Бассого.

– Может быть, кого-то посоветовали бы российским клубам?

– Камерунца Бассого, который стал, на мой взгляд, открытием Кубка Африки. Парню только 21 год, и он вполне, как мне представляется, мог бы заменить, например, на правом фланге «Локомотива» Самедова. У нас мало игроков с такой скоростной технической оснащенностью. А играет Бассого за датский «Ольборг», так что приобрести его, наверное, реально.

Напомним, что Бондаренко более 20 лет работал в Африке, где тренировал клубы Анголы, Мозамбика и ЮАР.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок африканских наций Камерун Локомотив Ольборг Самедов Александр Бассогог Кристиан Бондаренко Виктор
Комментарии (9)
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S.sol
1486288413
С каких пор 21 - летние футболисты из клубов типа Ольборг могут заменять игроков сборной России? И финансовое состояние наших клубов такое, что даже про таких игроков нам приходится говорить: "ПРИОБРЕСТИ НАВЕРНОЕ РЕАЛЬНО".
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vladimir-7
1486288677
Возможно, и кто-нибудь присмотрится к К.Бассого из РФПЛ.
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RedGreenHooligan
1486364124
Главное, чтоб у него агент оказался не Селюк...
Ответить
Александр 13
1486386991
надо брать
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