Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве»

Российский специалист Виктор Бондаренко порекомендовал клубам РФПЛ приобрести нападающего «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиана Бассого.

– Может быть, кого-то посоветовали бы российским клубам?

– Камерунца Бассого, который стал, на мой взгляд, открытием Кубка Африки. Парню только 21 год, и он вполне, как мне представляется, мог бы заменить, например, на правом фланге «Локомотива» Самедова. У нас мало игроков с такой скоростной технической оснащенностью. А играет Бассого за датский «Ольборг», так что приобрести его, наверное, реально.

Напомним, что Бондаренко более 20 лет работал в Африке, где тренировал клубы Анголы, Мозамбика и ЮАР.